¿Por qué disfruto más el sexo con mi ex?
Confianza, costumbre y placer: cuando el pasado sigue teniendo un lugar en tu cama
Pregunta: Hola Dra. Simó, estoy en una situación que no entiendo. Tengo una relación de pareja bellísima: ese hombre me encanta, me acelero al verlo, pero me resulta difícil llegar al orgasmo con él.
En cambio, con mi ex pareja (con quien estuve 20 años), por quien ya no siento amor, puedo tener el mejor sexo, ya que nos entendemos muy bien y soy multiorgásmica. ¿Puede explicarme por qué sucede esto?
Respuesta
¡Claro que puedo explicártelo!
En el mundo femenino, para alcanzar un orgasmo es fundamental sentirnos cómodas durante el acto sexual y que la otra persona conozca qué cosas nos estimulan.
En tu caso, con tu ex pareja existe una gran confianza y conocimiento mutuo fruto de muchos años juntos. Ustedes "se entienden" y eso facilita que él sepa cómo complacerte.
Con tu pareja actual, aunque exista una fuerte atracción, todavía no han desarrollado el mismo nivel de confianza para pedir y expresar abiertamente lo que necesitas.
Mi recomendación es que no continúes teniendo relaciones con tu ex, ya que eso impide que avances con tu nueva pareja. Además, es importante que evites comparar tu experiencia actual con la anterior relación.
- Dedica tiempo a comunicarte con tu pareja actual: exprésale lo que vas descubriendo que te gusta y pídele que lo ponga en práctica. La intimidad y el placer se fortalecen cuando hay apertura, confianza y disposición para explorar juntos.