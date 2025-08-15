¿Qué te causa satisfacción?

Vive tu satisfacción, la propia, no la que otros te quieren hacer creer. ( SHUTTERSTOCK )

"I can't get no satisfaction", dice la famosa canción "Satisfaction" de Rolling Stones. Un himno de mis años mozos que a muchos les hizo pensar en lo que estábamos viviendo cuando los primeros influenciadores llegaron en masa a través de las pantallas.

Un estribillo dice: ´Cuando conduzco mi auto y ese hombre sale por la radio y me dice una y otra vez alguna información inútil para guiar mi imaginación´.

En otro, habla de cómo ´un hombre sale en la televisión diciéndome qué tan blancas deben ser mis camisas´. Indica que no puede obtener satisfacción con esas cosas.

¿Se opuso Mick Jagger a los influenciadores de la época? Por lo menos, en su canción nos alertó, no sé si en su vida real.

Nos programan y ni cuenta nos damos. Pagamos estar en un restaurante y poder sacarnos fotos diciendo dónde estamos. Mostramos ropa, después de pagar por ella una absurda cantidad que no está relacionada con su coste de producción, sino de mercadeo.

Portamos un teléfono con muchas funcionalidades que no usamos, pero pagamos. ¿O estamos intercambiando nuestro dinero por lo que nos dicen qué seremos de portar dicho aparato?

Te puede interesar El costo de ser

Las modas caducan

Lo malo es que hoy como en esa época, no encontramos satisfacción en lo que tenemos. La caducidad de las modas es tan pasajera que ni cuenta nos damos.

Por esto hay gente que hace filas para ser de los primeros que obtengan un nuevo modelo de teléfono. Quizá saben que pronto dejará de representar en su sociedad lo que están dispuestos a pagar para mostrarlo.

La moda de los influenciadores nos ha embadurnado y le dimos el derecho de apoderarse de nuestro dinero. Sí, seguir a los que nos influencian cuesta... por eso las marcas les pagan.

Nadie puede creerse eso de que una recomendación de alguien que recibe dinero por la misma puede tener gran utilidad. Ya no es como antes, que le preguntábamos a un amigo. Ahora es un reconocido quien por dinero nos hace una pintura de aquello que desea compremos.

¿Qué te causa satisfacción? Debes preguntarte y hurgar en lo más profundo de tu ser. Una satisfacción perenne, no la que en pocos minutos se esfuma. Una que quizá ni dinero te cueste.

Ya ni la satisfacción de pensar estamos teniendo, debemos estar ocupados todo el tiempo. Encontrarnos con nosotros no es una opción. Mirar lo de los demás en las redes aparenta más necesario. Y en medio de todo esto, nos salen anuncios para programarnos. Anuncios escondidos en publicaciones de influenciadores.

¿Qué te causa satisfacción? Piensa un rato y cuando lo encuentres, quizá podrás accionar para tenerla y vivirla. Vive tu satisfacción, la propia, no la que otros te quieren hacer creer, esas tan superfluas, escasas y fugases que en breve dejarán de satisfacerte.