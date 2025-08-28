Mi pareja enviudó, pero no quiere avanzar
Amar a alguien que aún guarda duelo
Pregunta: Hola Dra. Me siento confundida con mi novio. Él enviudó hace casi dos años y llevamos cuatro meses saliendo, pero sigue usando el anillo de casado y la cadena con el medallón de su esposa.
Siento que esos objetos actúan como un escudo y estoy cansada de pedirle que los deje atrás y siga adelante. ¿Cree que nuestra relación tiene futuro?
Respuesta
Estoy segura de que pensabas que su duelo habría terminado por la muerte de su esposa, no es así, pues murió su compañera de proyectos y el proceso de seguir con su vida es personal y nadie puede determinar cuándo debe acabar.
Veo que deseas que él rompa un vínculo que quizás aún no está listo para soltar. También pides cosas que, por el tiempo que llevan juntos, quizá no sean razonables exigir.
No puedes esperar que tu presencia haga desaparecer su historia pasada; la empatía en este caso es clave.
Si no puedes aceptar que él todavía mantiene ciertos recuerdos, tal vez quien deba soltar eres tú. Forzar la situación podría alejarlo.
Si los anillos y la cadena te molestan, conviene cuestionar si lo que han construido hasta ahora es lo suficientemente sólido para que esos objetos no interfieran.
- Sobre si la relación tiene futuro, no puedo asegurarlo sin más información sobre ambos.