×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Vida y familia
  • Ana Simó - Twitter
  • Ana Simó - Facebook
| 2 min de lectura

Mi pareja enviudó, pero no quiere avanzar

Amar a alguien que aún guarda duelo

Expandir imagen
Mi pareja enviudó, pero no quiere avanzar
Nadie puede determinar cuándo debe acabar el duelo tras perder a una pareja. (SHUTTERSTOCK)

Pregunta: Hola Dra. Me siento confundida con mi novio. Él enviudó hace casi dos años y llevamos cuatro meses saliendo, pero sigue usando el anillo de casado y la cadena con el medallón de su esposa.

Siento que esos objetos actúan como un escudo y estoy cansada de pedirle que los deje atrás y siga adelante. ¿Cree que nuestra relación tiene futuro?

Respuesta

Estoy segura de que pensabas que su duelo habría terminado por la muerte de su esposa, no es así, pues murió su compañera de proyectos y el proceso de seguir con su vida es personal y nadie puede determinar cuándo debe acabar.

Veo que deseas que él rompa un vínculo que quizás aún no está listo para soltar. También pides cosas que, por el tiempo que llevan juntos, quizá no sean razonables exigir.

No puedes esperar que tu presencia haga desaparecer su historia pasada; la empatía en este caso es clave.

Si no puedes aceptar que él todavía mantiene ciertos recuerdos, tal vez quien deba soltar eres tú. Forzar la situación podría alejarlo.

Si los anillos y la cadena te molestan, conviene cuestionar si lo que han construido hasta ahora es lo suficientemente sólido para que esos objetos no interfieran.

  • Sobre si la relación tiene futuro, no puedo asegurarlo sin más información sobre ambos.
Leer más

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Psicóloga, terapeuta sexual, familiar y de pareja, PHD en Sexualidad. Directora del Centro Vida y Familia Ana Simó.