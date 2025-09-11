×
2 min de lectura

No superar la ruina económica

Debes actuar desde la realidad: crear estructura, asumir lo que ocurre y no intentar compararte con lo que tuviste

No superar la ruina económica
Cuando sufres una ruina económica debes actuar desde la realidad: crear estructura, asumir lo que ocurre y no intentar compararte con lo que tuviste.
(FREEPIK)

Pregunta: Dra. Simó, un saludo desde España. Me gustaría saber cómo superar una ruina monetaria total después de haberlo tenido todo. Para mí ha sido frustrante; me siento incapaz de superarlo y la gente me cuestiona sin medida.

Respuesta

¡Hola! Claro que debe ser frustrante ver que ya no tienes la misma condición económica, porque es imposible obviar el sentimiento de tristeza, angustia y pesimismo que lo acompaña.

Hablamos de comenzar de nuevo, lo cual no necesariamente es agradable, y menos cuando la gente señala y juzga sin filtro, sin importarle lo que tú estás pasando. Pero tampoco es sano quedarte en el lamento o buscar a quién culpar, pues eso no hará que te sientas mejor.

¿Qué debes hacer? Actuar desde la realidad: crear estructura, asumir lo que ocurre y no intentar compararte con lo que tuviste. Piensa en varios escenarios para ir recuperándote, pero hazlo desde la realidad que te tocó vivir, sin dar tanta importancia a quienes te criticaron.

  • Lee, asesórate, crea y enfócate en lo que necesitas para lograr estabilidad. Te repito: no harás esto desde lo que fue, lo harás desde tu nueva realidad.

Sé compasivo contigo mismo y no te proyectes demasiado a largo plazo; enfócate en el aquí y ahora y en lo que necesitas para cubrir tus gastos. Esto requerirá mayor esfuerzo, pero está bien.

Es momento de dar la milla extra y sentirte agradecido por lo poco o mucho que vayas logrando.

Psicóloga, terapeuta sexual, familiar y de pareja, PHD en Sexualidad. Directora del Centro Vida y Familia Ana Simó.