No superar la ruina económica

Cuando sufres una ruina económica debes actuar desde la realidad: crear estructura, asumir lo que ocurre y no intentar compararte con lo que tuviste. ( FREEPIK )

Pregunta: Dra. Simó, un saludo desde España. Me gustaría saber cómo superar una ruina monetaria total después de haberlo tenido todo. Para mí ha sido frustrante; me siento incapaz de superarlo y la gente me cuestiona sin medida.

Te puede interesar Extrañar a un amor tóxico

Respuesta

¡Hola! Claro que debe ser frustrante ver que ya no tienes la misma condición económica, porque es imposible obviar el sentimiento de tristeza, angustia y pesimismo que lo acompaña.

Hablamos de comenzar de nuevo, lo cual no necesariamente es agradable, y menos cuando la gente señala y juzga sin filtro, sin importarle lo que tú estás pasando. Pero tampoco es sano quedarte en el lamento o buscar a quién culpar, pues eso no hará que te sientas mejor.

¿Qué debes hacer? Actuar desde la realidad: crear estructura, asumir lo que ocurre y no intentar compararte con lo que tuviste. Piensa en varios escenarios para ir recuperándote, pero hazlo desde la realidad que te tocó vivir, sin dar tanta importancia a quienes te criticaron.

Lee, asesórate, crea y enfócate en lo que necesitas para lograr estabilidad. Te repito: no harás esto desde lo que fue, lo harás desde tu nueva realidad.

Sé compasivo contigo mismo y no te proyectes demasiado a largo plazo; enfócate en el aquí y ahora y en lo que necesitas para cubrir tus gastos. Esto requerirá mayor esfuerzo, pero está bien.

Es momento de dar la milla extra y sentirte agradecido por lo poco o mucho que vayas logrando.

Leer más Mi pareja enviudó, pero no quiere avanzar