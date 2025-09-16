Resistencia bacteriana: las vacunas más allá de los antibióticos

La venta libre de antibióticos pone en riesgo la salud de todos. ( SHUTTERSTOCK )

Los antibióticos son medicamentos que detienen el crecimiento o matan las bacterias que se encuentran dentro y fuera de nuestro cuerpo. Son muy eficaces para combatir infecciones bacterianas potencialmente mortales.

Sin embargo, el excesivo e indiscriminado uso de los mismos, ha permitido que muchas bacterias se hayan vuelto resistentes a su acción. Un problema que se agrava y al que hay que poner atención, y que, en nuestro país, no ha habido voluntad oficial de atender.

En la República Dominicana uno puede adquirir cualquier antibiótico sin prescripción médica siendo este, entre otros, el factor principal de un problema de salud pública que dificulta a los médicos curar infecciones que antes eran fácilmente tratables.

Recientemente, la Sociedad Dominicana de Infectología manifestó su preocupación ante los hallazgos del Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria, universidades y otras Instituciones aliadas que, mediante análisis genómico avanzado detectaron la presencia de "Bacterias resistentes" en ríos importantes de nuestro país: Ozama, Isabela, Yaque del Norte y Yaque del Sur.

En este último, se identificaron bacterias como el Vibrio Cholerae, causante del cólera, y Salmonelas, capaces de producir infecciones intestinales graves y muertes (Diario Salud. Por Viannelys Alcántara, septiembre 8, 2025).

Vacunas: mejor herramienta de prevención

Sabemos y hay que reconocer que las vacunas, por su acción de prevención de enfermedades bacterianas y virales, son la mejor herramienta para evitar muchas de las enfermedades a las que están expuestos los pueblos.

Que cada día las vacunas salvan cinco vidas y que entre 3 y 3.5 millones de personas se salvan cada año por una vacunación oportuna.

Y que, debido a la propaganda antivacuna con el secretario de Salud de los EE. UU. a la cabeza, solo este año en las Américas se han reportado 35 nuevos brotes y más de 10 mil casos de sarampión con sus secuelas de neumonía, encefalitis y muerte.

Una enfermedad que por la vacunación estaba controlada en el mundo.

Los médicos dominicanos con mucho tiempo de ejercicio, particularmente los pediatras, recordamos la gran cantidad de niños en las Emergencias y en las salas de nuestros hospitales con meningitis, encefalitis, difteria, tosferina, epiglotitis, tétanos, neumonías, otitis media y muchas otras enfermedades que, antes de la ampliación del programa de vacunación, sufrían esas infecciones y sus secuelas.

Gracias a la vacunación dramas de esa magnitud ya no se ven y, de paso, se ha contribuido al control de la resistencia bacteriana. Porque vacunando oportunamente, evitamos muchas infecciones haciéndose innecesario el uso de antibióticos. Lo otro es desinformación sin sustentación ni evidencia médica.

