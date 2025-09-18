×
Vida y familia
2 min de lectura

Cuando el amor no es suficiente

¿Quedarse o irse? Cómo decidir cuando la pareja ya no tiene compromiso

Cuando el amor no es suficiente
Debes decidir si quedarte o irte cuando el amor no es suficiente en una relación de pareja (SHUTTERSTOCK)

Pregunta: Tengo un año de casada y tres de vivir en unión libre. Tenemos un bebé de un año y mi esposo ha tomado hábitos extraños en su nuevo trabajo: quiere quedarse a beber con sus compañeros, fuma marihuana y hasta una vez llegó a la casa en un estado raro.

Cada vez que le digo algo me responde que, si quiero irme, estoy en mi derecho, que él no me va a rogar. No sé si irme o quedarme, porque lo quiero, pero no lo suficiente como para aguantar cualquier cosa. 

Respuesta

Muchas veces resulta difícil reconocer las señales que da la pareja, incluso cuando las expresa de manera directa y dura.

Al leer tu carta con detenimiento, noto que en realidad tú misma has dado la respuesta a tu pregunta.

Es doloroso aceptar que la otra persona no comparte el mismo nivel de compromiso con la relación ni la empatía necesaria para comprender que sus acciones dañan a la pareja y a la familia que han formado.

  • Te invito a hacer un ejercicio: intenta taparte los oídos y solo observa.

Al mirar sin escuchar excusas ni justificaciones, notarás actitudes y comportamientos que te indicarán con claridad si continuar es realmente lo mejor para ti y tu hijo.

Psicóloga, terapeuta sexual, familiar y de pareja, PHD en Sexualidad. Directora del Centro Vida y Familia Ana Simó.