No puedo lograr la vida que quiero

Cuando la vida pierde sentido y llega la depresión hay que buscar las respuestas en terapia psicológica. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Hola, Dra. Ana. Me gustaría saber por qué sufro bajones en mi vida de manera esporádica. Siento que, cada cierto tiempo, todo se derrumba, me desoriento y no sé qué hacer.

He notado que esto me ocurre con frecuencia: puede pasar cada dos años, cada año, pero siempre vuelve. Esta vez ha sido más prolongado, pues tengo aproximadamente seis meses sin trabajar y me siento muy angustiada y desesperanzada.

Siento que, por más que intento, no logro la estabilidad que tanto deseo en mi vida: económica, amorosa y, en general, en todos los aspectos. ¿Qué me pasa?

Respuesta

Pueden estar ocurriendo muchas cosas, pero es necesaria una evaluación psicológica en consulta. Es importante indagar en tu historia de vida, tus tipos de apego, tu entorno familiar, tu personalidad, hábitos adquiridos, creencias transmitidas en el hogar y la comunidad.

Asimismo, resulta imprescindible evaluar tu estado de ánimo para corroborar si se trata de un cuadro depresivo de larga data.

También es fundamental verificar si hubo algún evento traumático, revisar cómo está tu autoestima (y comprender tus expectativas), así como tus dinámicas relacionales con parejas, amigos, compañeros de trabajo y familia.

Como ves, son múltiples aspectos a explorar que es imposible abordar a fondo por esta vía. Lo importante es que ya diste el primer paso: escribirme, que suele ser el más difícil.

Ahora toca programar una cita con el psicólogo clínico de tu preferencia, para que pueda trabajar contigo estos temas, brindarte un diagnóstico y definir el tratamiento más adecuado.

