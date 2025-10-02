Creo que debí defenderme

De la culpa a la libertad, el proceso de sanar tras un divorcio traumático. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Hola, Dra. Simó. Le cuento que recientemente me divorcié y, en plena audiencia, a él lo alabaron por ser buen proveedor y padre, y estaba con su ego por los cielos.

El motivo por el que solicitó la demanda fue por incompatibilidad y desafecto, pero en realidad hubo muchas infidelidades durante años, fríamente calculadas, y no me di por enterada hasta esta última que descubrí.

Lo boté de la casa y puse límites. Entonces empezó a maltratarme psicológicamente, echándome la culpa, y el día que firmamos me quedé callada; prácticamente solo acepté firmar.

Todo esto ahora me tiene muy mal. Siento como sí debí defenderme, decir algo, convencer a las personas de que realmente él me hizo lo que me hizo. Siento que fracasé como mujer, esposa y madre.

Respuesta

¡Hola! Lamento muchísimo el mal momento que viviste, pero con esto te queda claro lo injusta que puede ser la vida. También puedes observar de lo que es capaz una persona que no consigue lo que desea, pues la maldad está a nuestro alrededor y la vemos actuar cuando menos lo esperamos.

En este momento no tienes que demostrarle a nadie quién eres ni lo que vales. Céntrate en rehacer tu vida, buscar tu paz mental, en seguir hacia adelante y, cuando te lleguen los recuerdos de todo este mal sabor, enfócate en todo lo bueno que diste y en lo que mereces.

No intentes convencer a nadie de que eres la víctima. Rodéate de gente que te ame de verdad y comienza a fomentar nuevas amistades. Bloquea a esa persona y a todo el que trate de hacerte daño con comentarios o acciones.

No le debes nada a él, tenlo claro.

