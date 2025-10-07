Imágenes médicas y el riesgo de cáncer infantil

Hace décadas que se conoce la relación de los rayos X y las tomografías con el cáncer infantil si los niños son sobreexpuestos a estas radiaciones. ( SHUTTERSTOCK )

Hace décadas que se conoce la relación de los rayos X y las tomografías con el cáncer infantil si los niños son sobreexpuestos a estas radiaciones ionizantes.

Pero nunca antes se había publicado como se ha hecho recientemente en el New England Journal of Medicine una investigación tan completa y representativa del tema.

Riesgos

Por lo tanto, los rayos X y tomografías computarizadas solo deberían utilizarse en el niño cuando la exposición a las radiaciones ionizantes está clínicamente justificada y los beneficios para una mejor salud infantil superan los riesgos potenciales.

No así con las Imágenes de Resonancia Magnética (MRI), porque esta lo que utiliza son ondas de radio y un campo magnético.

La energía de los rayos X es tan potente, que puede separar los electrones de los átomos y moléculas, un proceso que se conoce como ionización, que daña el ADN de nuestras células.

Y, aunque la exposición a las radiaciones ionizantes a través de los métodos diagnósticos de imágenes es muy baja, los niños tienen una probabilidad mucho mayor que los adultos de ser afectados, porque su exposición a temprana edad permite que dichas radiaciones se acumulen en el tiempo y generar un cáncer.

El estudio citado puede leerse en extenso en la referencia indicada en este escrito.

Se publicó el 17 de septiembre de 2025 y se realizó en una cohorte de 3.7 millones de niños nacidos entre 1996 y 2016 en seis Sistemas de Salud de los EE. UU. y Ontario, Canadá, hasta el diagnóstico de cáncer o tumor benigno, el fallecimiento, la finalización de la cobertura sanitaria, a la edad de 21 años o al 31 de diciembre de 2017.

Se cuantificaron las dosis de radiaciones en la médula ósea activa obtenidas mediante imágenes y se estimaron las asociaciones entre el cáncer hematológico (cáncer en la sangre) y la exposición a la radiación acumulada en comparación con la ausencia de exposición.

Recordándose que el cáncer de la sangre es el más común en la edad pediátrica.

Otras investigaciones, incluyendo el estudio europeo EPI – CT, han vinculado la Tomografía Axial Computarizada (TAC) a un mayor riesgo de cáncer hematológico con una incidencia de 50% mayor entre los niños sometidos a dos o más tomografías que entre aquellos sometidos solo a una o ninguna exposición.

Este extenso y riguroso trabajo de investigación científica es un llamado a la reflexión al personal sanitario en la era que estamos viviendo de la tecnología y del olvido de las personas.

Referencia: Medical Imagin and Pediatric and Adolescent Hematologic Cancer Risk. Published September 17, 2025. DOI: 10. 1056/NEJMoa2502098 VOL. No. 13.

