No soporto que mi hijo me rechace
A veces, muchos hijos, desde su perspectiva, juzgan a sus padres y llegan a conclusiones muy alejadas de la realidad
Pregunta: Dra. Ana, necesito un consejo. Perdí la custodia de mi hijo y el rechazo hacia mí aumentó desde que se lo entregué a su padre.
Me estoy consumiendo porque lo crié durante siete años yo sola y ahora ni siquiera me quiere ver. Nunca lo maltraté y no entiendo por qué se está comportando así.
Dígame qué hacer. Fui a un psiquiatra y me recetó un antidepresivo.
Cuando el amor no es suficiente
Respuesta
Hiciste muy bien en acudir al psiquiatra, pero también es necesario que te vea un psicólogo clínico, ya que estás lidiando con situaciones que no comprendes y te sientes mal por la forma en que tu hijo se está comportando.
Además, estás viviendo en carne propia una gran injusticia desde tu punto de vista.
Ir al psicólogo te ayudará a entender que, aunque percibas la vida de una manera, no todos reaccionan igual ni actúan conforme a lo que tú consideras correcto.
Sé que te cuestionas una y otra vez cómo, después de tanto sacrificio, un hijo puede cambiar tanto. Pero hay que considerar también lo que ese padre o su familia le dicen, o lo que puedan ofrecerle en el plano material.
Otra incógnita importante es lo que puede estar pensando tu hijo y si realmente está comprendiendo lo que ocurre a nivel legal.
He visto cómo muchos hijos, desde su perspectiva, juzgan a sus padres y llegan a conclusiones muy alejadas de la realidad. Sin embargo, nos corresponde a nosotros, los adultos, explicarles de manera sencilla lo que está sucediendo.
Lo más importante es que tu hijo sepa lo que sientes y entienda que nunca quisiste separarte de él; que todo esto escapa de tus manos, pero que siempre podrá contar contigo. No te canses de hablarle ni de expresarle tu amor.
Y, sobre todo, es vital que continúes asistiendo al especialista.