Nacimiento por cesárea, prematuridad y autismo

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) señalan que la prematuridad es un factor de riesgo para la aparición del Trastorno del Espectro Autista (TEA). También lo señala una publicación reciente en la revista Pediatrics.

Informándose, además, que las causas y factores que favorecen esta condición del comportamiento humano son multifactoriales y heterogéneas y que la genética juega un rol importante.

A más prematuridad, mayor es el riesgo. Y, aunque los científicos siguen explorando múltiples factores causales y de riesgo, hoy se sabe que existe una relación directa entre el nacimiento prematuro y el autismo.

Cómo inciden las césareas

Esta información debemos conocerla en la República Dominicana, país en el que nacer de parto vaginal es la excepción.

Aquí se hacen demasiado cesáreas y los pediatras recibimos muchos niños prematuros nacidos de cesáreas programadas porque no se espera al término del embarazo, o que la embarazada inicie su labor de parto para realizar una operación que, muchas veces, no tiene indicación médica.

Eso, lo que hace es aumentar el riesgo de complicaciones en la madre y su niño recién nacido.

Se sabe que los niños prematuros presentan una mayor prevalencia del TEA que la población general, y que las características propias del neurodesarrollo de los prematuros presentan más dificultad para el diagnóstico de autismo, porque hasta ahora no existe una revisión completa y sistemática para la detección del TEA en esta población.

En la publicación a la que hacemos referencia se observó una heterogeneidad significativa en los estudios revisados, lo que es una limitante para agrupar los datos e identificar de manera segura el TEA en la población de niños prematuros.

Mientras continúan las investigaciones sobre las causas de tantos niños que nacen aparentemente sanos para luego ser diagnosticados comocautistas, los trabajos y publicaciones internacionales de reconocida solvencia científica coinciden en que la prematuridad es un factor causal a tener en cuenta para que no se programen cesáreas sin que la madre haya tenido la oportunidad de haber iniciado su labor de parto.

Hace más de tres décadas, científicos del Instituto Karolinska, en Estocolmo, encontraron que, cuando el niño nace por cesárea sin haber pasado por el estrés beneficioso del parto vaginal, tenía más probabilidades de padecer trastornos inmunológicos, asma y leucemia.

Encontraron también que, al momento del nacimiento por cesárea, se activan y se desactivan algunos genes para predisponer a esas enfermedades.

¿No será entonces que las tantas cesáreas están predisponiendo al nacimiento de niños autistas? Solo la investigación científica podrá darnos la respuesta.

REFERENCIA: Screening for Autism in Preterm Children: A Systemic Review. Pediatrics: Volume 156, ISSUE 4. October 2025.

