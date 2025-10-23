Qué hacer si tu pareja no está lista para casarse después de varios años de relación

Cuando el noviazgo se estanca y el matrimonio no llega, es hora de pensar en tus prioridades y en lo que realmente quieres para tu vida. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Hola doctora. Tengo una relación de 4 años de noviazgo y quiero casarme, pero mi pareja me dijo que no se siente listo para dar el paso. ¿Qué debo hacer?

Estás en una posición sumamente difícil, pues se trata de tomar una decisión de vida. Ahora bien, está claro que tu novio no está en la misma sintonía que tú, y sería un error quedarte de forma pasiva, esperando que ocurra un milagro.

Soy de las que piensa que puede doler, sí, pero debes ser tú la responsable de las decisiones que tomes, pues al final se trata de tu vida y eres quien lidiará con ella.

Entiendo que tengas muchas interrogantes sobre por qué tu pareja aún no está listo, y no deberías invertir tu energía enfocándote en algo que está totalmente fuera de tu control.

Estoy segura de que es momento de priorizarte y pensar en ti, y que quizás ahora debas dar el salto (doloroso, pero lleno de calma), pues, como siempre he dicho, para que una relación funcione se necesita de dos, pero para que termine basta la decisión de uno solo.

Apóyate en tu familia y red de amigos para que este proceso sea más tolerable.

