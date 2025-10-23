×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Vida y familia
  • Ana Simó - Twitter
  • Ana Simó - Facebook
| 2 min de lectura

Qué hacer si tu pareja no está lista para casarse después de varios años de relación

¿Tu pareja no quiere casarse? Qué hacer cuando no están en la misma sintonía

Expandir imagen
Qué hacer si tu pareja no está lista para casarse después de varios años de relación
Cuando el noviazgo se estanca y el matrimonio no llega, es hora de pensar en tus prioridades y en lo que realmente quieres para tu vida. (SHUTTERSTOCK)

Pregunta: Hola doctora. Tengo una relación de 4 años de noviazgo y quiero casarme, pero mi pareja me dijo que no se siente listo para dar el paso. ¿Qué debo hacer?

Respuesta

Estás en una posición sumamente difícil, pues se trata de tomar una decisión de vida. Ahora bien, está claro que tu novio no está en la misma sintonía que tú, y sería un error quedarte de forma pasiva, esperando que ocurra un milagro.

Soy de las que piensa que puede doler, sí, pero debes ser tú la responsable de las decisiones que tomes, pues al final se trata de tu vida y eres quien lidiará con ella.

Entiendo que tengas muchas interrogantes sobre por qué tu pareja aún no está listo, y no deberías invertir tu energía enfocándote en algo que está totalmente fuera de tu control.

Estoy segura de que es momento de priorizarte y pensar en ti, y que quizás ahora debas dar el salto (doloroso, pero lleno de calma), pues, como siempre he dicho, para que una relación funcione se necesita de dos, pero para que termine basta la decisión de uno solo.

  • Apóyate en tu familia y red de amigos para que este proceso sea más tolerable.
Leer más
TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Psicóloga, terapeuta sexual, familiar y de pareja, PHD en Sexualidad. Directora del Centro Vida y Familia Ana Simó.