Hablando con el pediatra
    Inundaciones, humedad y calor: insalubridad, enfermedad y muerte

    El agua estancada se convierte en causa de insalubridad, enfermedad y muerte

    Agua estancada tras lluvias. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    El agua es vida, pero cuando se desborda en forma de inundaciones en un país caliente en el que la mayoría de sus habitantes viven en condiciones de pobreza e ignorancia, hacinados y haciendo vida muy cercana a ríos, lagunas y cañadas, en estas circunstancias, el agua se convierte en causa de insalubridad, enfermedad y muerte

    El gobierno hizo lo correcto cuando tomó las medidas para evitar accidentes y muertes ante los torrenciales aguaceros e inundaciones que nos ha traído la última tormenta tropical. Sin embargo, los esfuerzos de esa prevención estarían incompletos si una vez terminadas las precipitaciones no se realiza una permanente y rigurosa vigilancia epidemiológica y asistencia a la población, para evitar brotes epidémicos como consecuencia del calor y la humedad que, en nuestro país han hecho endémicos a muchos vectores y enfermedades

     Ahora más que nunca, gobierno y población, debemos estar conscientes y alertas para minimizar los efectos de unas amenazas que conviven con nosotros y que hoy, pueden hacerse más evidentes: brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos, garrapatas, roedores, perros y personas que depositan sus heces y orina en nuestros ríos, patios y cañadas: Dengue, malaria, amebiasis intestinal, cólera, leptospirosis y otras. 

    ¿Qué hacer ahora, pasada la tormenta y siempre?

    · Uso adecuado del agua que almacenamos.
    · Hacer las inversiones necesarias para que el agua por tubería llegue a todos, no solo a los que pueden construir un pozo, una cisterna e instalar una bomba de agua.
    · Higiene personal y lavado de las manos.
    · Que los médicos y todo el personal sanitario público y privado cuide las instalaciones de clínicas y hospitales haciendo un uso racional de nuestros recursos.
    · Elevar el nivel de educación de la población.
    · En la consulta con el paciente, tomarnos unos minutos y educar en salud y prevención.
    · Eliminar los criaderos de insectos.
    · Promover la lactancia materna de todos los niños dominicanos.
    · Completar el programa de vacunación en embarazadas, niños, adolescentes y envejecientes.

    Que nuestros políticos, gobernantes y autoridades trabajen por reducir tantas desigualdades sociales y económicas, la ignorancia que nos arropa, y tengan más respeto por los ciudadanos que, seguimos siendo víctimas de dádivas y ofertas disfrazadas de soluciones, que, en lugar de promover la superación personal y comunitaria, lo que hacen es profundizar la pobreza, la insalubridad y la ignorancia.

      Pediatra neonatólogo. Director de la Escuela de Medicina de la PUCMM-CSD. Pediatra emérito y pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría.