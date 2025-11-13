Mi pareja es egoísta en el sexo

Cuando la vida sexual revela una desconexión más profunda. ( SHUTTERSTOCK )

Buen día, doctora. A mi esposa le gusta que le haga sexo oral, pero ella no lo hace conmigo. Además, siempre tengo que estar en la misma posición de misionero y con la frase "¡Apúrate!" y "no hagas ruido".

Eso sin mencionar que tenemos relaciones solo cuando ella quiere: una vez cada 3, 6 meses o incluso más de un año.

Por favor, deme su opinión. Ya me cansé de lo mismo. Llevamos 15 años de casados y he tenido en mi mente buscar por otro lado.

Ahora que yo ya no quiero nada y me niego a estar con ella, me dice que va a cambiar, pero yo ya no quiero. Me he tragado demasiados enojos por su indiferencia y rechazo. Gracias por su atención.

Te puede interesar Decir adiós con respeto

Respuesta:

Lo que sientes es el resultado de haberte tragado el malestar y el enojo durante mucho tiempo.

Comienzas diciéndome que ella no pensaba en ti durante el acto sexual (no realizarte sexo oral, no permitir cambios de posición y el hecho de que solo ella decidía cuándo se hacía), y esto lo único que logró con el tiempo fue el desgaste que sientes ahora, donde ya no estás dispuesto a negociar, ya no crees en su cambio y eso te lleva a estar predispuesto.

Escucho con mucha frecuencia a personas justificar su permisividad, creyendo que con eso el otro valorará más las acciones, y lamentablemente no es así.

Con esto no digo que no sea sano ceder por momentos, pero debemos sentir que el otro también es capaz de actuar de la misma forma, siempre pensando en el beneficio de la relación.

Lo que queda ahora es mantener tu posición y ver si realmente, con acciones consecutivas, hay algún cambio. Aun así, esto no garantiza que puedas reconectar con tu pareja.

Leer más Cuando el amor no es suficiente