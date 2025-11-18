Medicina antiaging: se puede envejecer dignamente

Aunque el envejecimiento no puede detenerse, sí puede retrasarse gracias a la investigación científica vía la medicina antiaging. ( SHUTTERSTOCK )

La edad cronológica de una persona es la que marca el reloj, la que tiene como punto de partida su fecha de nacimiento.

La edad biológica es distinta y está relacionada con su sistema inmunitario, su genética (que ya es modificable), su alimentación y nutrición, su estilo de vida y el manejo del estrés.

Es imposible detener el envejecimiento por completo, pero podemos retrasarlo porque disponemos de excelentes aliados: la investigación científica, la ciencia de la nutrición y los avances de la inmunología aplicados a la medicina moderna; al tiempo que nos cuidamos de los pseudo profesionales, la propaganda engañosa y los productos no regulados que se nos ofertan.

El antiaging verdadero es el que se fundamenta en la ciencia, la investigación y el estudio exhaustivo de los factores que conducen al envejecimiento, para entenderlo mejor y poderlo retrasar.

El que conoce el manejo correcto de los tratamientos de las enfermedades relacionadas con la edad, para lograr un envejecimiento saludable y una mejor y prolongada longevidad.

Un anhelo de la humanidad desde que el hombre creyó haber encontrado el "elixir de la vida" una poción legendaria que otorgaría la inmortalidad o la eterna juventud.

Un grupo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid demostró cómo ciertos marcadores de nuestro sistema inmunitario son similares en personas centenarias y en adultos jóvenes.

La investigación liderada por Mónica De La Fuente experta en neuro inmunología y envejecimiento indica que, los hábitos saludables que refuerzan el sistema inmunitario, inciden positivamente en la longevidad.

Hábitos que deberíamos aprender

Una inmunología humana saludable nos defiende de las infecciones y de las células cancerosas que continuamente aparecen en nuestra economía.

Es un sistema regulador que trabaja sincrónicamente con nuestro sistema nervioso y el sistema endocrino-hormonal, lo que nos permite entender por qué cuando estamos deprimidos, ansiosos o bajo un estrés constante somos más susceptibles a las infecciones o a padecer cáncer.

Y cómo las emociones positivas van a repercutir para tener un sistema inmunitario más fuerte y mantenernos saludables.

La medicina antiaging ha llegado, es el presente y también el futuro que, a corto plazo nos permitirá vivir 100 años o más y a tener una vejez saludable.

Pero sería una gran injusticia si solo los que han podido alcanzar un mayor nivel social, económico y educacional puedan acceder a ella, si la salud y una vejez digna es un derecho de todos.

