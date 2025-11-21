Influencias positivas y negativas

Las influencias ayudan a que nuestro dinero y nuestro tiempo nos lleven a tener o no calidad de vida. ( SHUTTERSTOCK )

Estar rodeados de personas que hacen chistes nos puede hacer reír. Si en una película las escenas llevan a llorar a los de nuestro alrededor, es posible que también nos pongamos muy tristes.

En el colegio había personas que nos influenciaban. Podíamos perder el norte si a nuestro lado se sentaban los chistosos. Hasta terminábamos haciendo chistes. Si caíamos en un grupo que se medía con las buenas notas, quizá hasta estudiábamos más.

A lo mejor éramos muy fuertes y nos oponíamos a las situaciones planteadas en el párrafo anterior. Hacíamos que nos cambiaran del grupo chistoso, o no competíamos por las buenas notas, sin importarnos no ser aceptados en ese club.

¿Ya identificaste cómo eras? ¿Puedes ver si has cambiado y eres diferente? ¿O quizá le estás sacando provecho?

¿Influyes o te influyen?

Esto es muy importante porque nuestro dinero trabajará para darnos verdadera calidad de vida solo si somos del tipo que influye, no del que se deja influir.

–¿Cómo así, Diego Sosa?

Los influyentes, no confundir con influenciadores que es una ocupación, no se llevan ciegamente de lo que les inculcan. Piensan y hacen su camino.

Aquellos que dicen que el dinero no les alcanza tienen que ver si están en posibilidad de que les alcance. Igual que los que su tiempo no les es suficiente para hacer lo que definen como importante para sus vidas. Les falta dinero o tiempo porque posiblemente se están dejando influenciar.

Algunos me dicen que "la sociedad" los lleva a eso. ¿Me doy a entender? La sociedad somos todos, pero algunos influyen para que la sociedad tome un camino. ¿O crees que las modas las ponen de moda todos a la vez? Solo uno la inventa y hace que los demás las compren.

Nuestro dinero y nuestro tiempo deben llevarnos a tener calidad de vida. Cuando el dinero no alcanza y el tiempo no es suficiente algo importante está faltando en nuestras vidas de calidad.

Nos hacen creer que ésta es poseer bienes y saber todo lo que está pasando. Para ello gastamos el dinero que recibiremos y el tiempo que nos entregan cada día.

No es cuestión de influenciar a los demás, sino a nosotros mismos. Así podemos vivir bajo los mandamientos de lo que me hace vivir mejor a mí, no los de complacer a la sociedad; la que se mueve según lo que unos pocos mandan, con el objetivo de quedarse con su dinero.

Te deseo una calidad de vida mejor de manera permanente. Si haces que siempre dependa de ti, así será.