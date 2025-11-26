×
    | 2 min de lectura

    Gastronomía dominicana: una cocina que une culturas

    La esencia de nuestra cocina: ingredientes locales, sazones auténticos y el trabajo de los héroes del campo que hacen posible cada plato

    Gastronomía dominicana: una cocina que une culturas
    La cocina dominicana está marcada por el carácter de nuestros productos locales. (FUENTE EXTERNA)

    La cocina dominicana es una mezcla de influencias diversas, cargada de contrastes, sabores y una personalidad tan fuerte como única.

    Marcada por el carácter de nuestros productos locales, es una gastronomía que cuenta historias y rinde homenaje a hechos que han marcado nuestro trayecto, siempre creciendo desde tierra adentro.

    Sin lugar a dudas, va dejando huellas y recuerdos en la memoria gustativa de quien la prueba, regalando el honor de descubrir una intensidad mágica en cada bocado.

    Una gastronomía que narra nuestra identidad

    La cocina dominicana es un universo de sabores donde cada plato cuenta una historia. La variedad de ingredientes que usamos, el toque inconfundible de nuestros sazones y sofritos, hablan por sí solos de esa mezcla única que nos define.

    Son recetas preparadas con amor, alegría y tradición, que se enriquecen aún más gracias al trabajo silencioso de los héroes anónimos del campo: quienes siembran, cultivan y cosechan los productos locales que dan vida a nuestra mesa.

    Es una cocina que se manifiesta y se expresa a través de su diversidad, de los fogones, del  sonido del pilón, de sus calderos, de su gente alegre, del sabor criollo cargado de influencias distintas, del querer agradar y poder contar a voces nuestra hermosa cultura.  

    También hace felices a tantas personas con cada bocado, y expresa lo que verdaderamente significa ser dominicano: sentirnos orgullosos de nuestros sabores únicos, que hoy trascienden fronteras.

    Paso a paso, vamos logrando reconocimiento en mercados internacionales, haciendo que más gente se deleite y descubra ese toque de personalidad que distingue nuestra cultura gastronómica.

    • Una cultura que, sin duda, llena de orgullo a cada dominicano.
      Pionera creadora de la nueva cocina dominicana con corazón social, impulsa proyectos desde su Fundación Ima y ha sido reconocida con premios como Champions of Change 2025 y dos cuchillos en The Best Chef Awards 2025. Su restaurante Aguají ha hecho historia al entrar en la lista Latin America´s 50 Best Restaurants.