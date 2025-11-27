Cuando las creencias interfieren en la intimidad de la pareja

Una de las creencias rígidas más comunes es pensar que tocarse "no es normal", algo que puede afectar profundamente la dinámica de la pareja. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Hola, Dra. Simó. Para mí es todo un regalo de la vida poder escribirle y pedirle orientación en algo que me pasa desde el inicio de mi matrimonio.

Yo amo mucho a mi esposo y me gusta como hombre, pero siento que es tan cerrado con los temas de sexualidad que esto ha afectado mucho mi deseo sexual. Yo no puedo hablar de querer hacer cosas en la intimidad, y con esto incluyo tocarme.

Él dice que tocarme no es normal, que eso solo lo hacen las mujeres "de vida alegre", y entonces yo no siento placer ni logro mi orgasmo si no me estimulo. Dígame qué puedo hacer, porque no quisiera que mi matrimonio se acabe, pero no me siento bien.

Respuesta

Las creencias con las que vamos creciendo y que van formando parte de nuestra personalidad inician desde temprana edad y se van acumulando con los años, hasta convertirnos en adultos.

Esas creencias son las que harán que veamos la vida desde una perspectiva muy particular y, lamentablemente, muchas veces no seremos capaces de aceptar que no tenemos la verdad absoluta.

Además de esto, en muchas ocasiones no tenemos la capacidad de escuchar atentamente al otro y ser empáticos con su forma de vivir las cosas; esto se debe a la rigidez con la que el individuo maneja sus pensamientos.

Aquí lo que funciona muy bien es poner límites claros y conversar sobre tus necesidades, apreciando lo que implica la relación, pero dejando muy claro lo que te gustaría recibir de su parte.

Si luego de esto no consigues que él lo respete, deben ir a terapia sexual para aprender a negociar, respetar las diferencias y valorar la forma de cada quien.

