Quien desea hijos independientes, independientes debe criarlos

Para criar hijos independientes lo importante en la actualidad es enseñar a pensar y analizar por sí solos. ( SHUTTERSTOCK )

Una habilidad cada día más importante en la vida de adultos es la de ser independientes. Si deseamos hijos exitosos podemos colocar esta piedra angular en su construcción a la cima. Pero...

–Diego Sosa, ¿por qué siempre tienes un pero?

–Lo tengo porque las cosas no son tan fáciles como parecen.

Vivimos en un mundo cada día más peligroso; tendremos que proteger más a los nuestros. Sin embargo, no dejarlos ni elegir la ropa que se pondrán los hará muy dependientes en un mundo donde para triunfar se nos exige una habilidad esencial... tomar decisiones.

El dilema no es nuevo, pero cada día más complejo. Sabemos que el lóbulo prefrontal madura por completo a los 25 años, aunque ya algunos científicos dicen que somos adolescentes hasta los 32, según sus estudios. Tengo amigos que me parece que son una prueba de ello.

Encrucijada para los padres

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/shutterstock2452301343-7d854984.jpg

Como adolescentes en un mundo tan riesgoso es muy difícil tomar las mejores decisiones. Los padres se ven en una encrucijada.

Deben ser protectores; pero, ¿hasta qué punto? Por eso las nuevas generaciones se turban con facilidad al llegar a la vida donde se vive tomando decisiones. El estrés les abraza muy fuerte.

La protección de antes no era tan importante. Para mi generación sobrevivir no era tan difícil. Jugábamos en las calles, corríamos por los montes, subíamos a los árboles.

Nadie nos raptaba, no nos estaban acechando para quitarnos pertenencias. Los armados eran los profesionales... Sí, eran autoritarios, pero no representaban un peligro de muerte generalizado. Hoy es otra la historia.

Por lo tanto, los padres no pueden saber a ciencia cierta cuáles decisiones deben tomar sus hijos y cuáles ellos. Darles libertad de decisión puede exponerlos a peligros muy grandes.

¿Cómo accionar?

Como decía, para ser exitosos tenemos que saber tomar decisiones y tomarlas. Más en tiempos que la Inteligencia Artificial puede tomar las decisiones lógicas de manera más asertiva y rápida que el 90% de los trabajadores.

Es hora de encontrar cómo enseñamos, sean hijos o colaboradores ya adultos, a tomar decisiones. Tenemos que acompañarlos, no darles la decisión para que se la aprendan. Porque se sabrán la respuesta a esa situación, pero cualquier variación o nuevo escenario será un reto que no podrán vencer.

Lo importante ahora es enseñar a pensar y analizar por sí solos. Es lograr que tomen la decisión. Si queremos que se equivoquen menos, debemos entender que una equivocación en una decisión tomada no es lo doloroso, sino la aplicación de una mala decisión.

Por si no me di a entender aún: la persona guiada toma la decisión, me la propone y doy el visto bueno. Un día podrá tomar decisiones acertadas y sin temores las aplicará. No es garantía de que nunca se equivocarán, porque todos nos equivocamos.