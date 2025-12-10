Carlos García Lithgow, en el anaquel correspondiente
La prosa meditativa de un cardiólogo que escribe
Carlos García Lithgow es médico y escritor, oficios que no concibe como separados porque —según confiesa— cuando se entrega a algo, se convierte en eso.
Su práctica clínica lo entrenó en la precisión de los perfiles médicos, pero la literatura lo llevó más allá de los datos, a esa zona de reflexión donde nacen las interrogantes.
Para él, la palabra no es un pasatiempo, sino la prolongación de esa mirada: un ritual íntimo donde las ideas lo rondan hasta abrirse paso.
Por ello, suele guardar fragmentos e historias que rescata cuando llega el momento de darles forma. Su escritura es, en ese sentido, un espacio donde el conocimiento dialoga con la espiritualidad y la ciencia se encuentra con la belleza.
Su prosa respira una cadencia serena, casi meditativa, que invita al lector a detenerse en lo esencial, más inclinada a sugerir que a explicar.
Sus libros confirman esa travesía: Memorias del miocardio (2016) recoge relatos nacidos de experiencias clínicas y vitales, un gesto de desafío ante lo inevitable, ese delgado hilo entre la vida y la muerte; Sombras bajo el sol (2025), en cambio, escapa a toda clasificación y fluye entre la autobiografía, la poesía y la filosofía en una misma corriente.
Distintos en la forma, coinciden en la misma búsqueda: iluminar las zonas de oscuridad.
Siendo cardiólogo intervencionista, se enfrenta cada día a la fragilidad de la vida. De ahí que la literatura sea para él redención, y que en las artes en general descubra un bálsamo: una pausa contemplativa que lo devuelve distinto al mundo y equilibra la intensidad de su práctica médica.
García Lithgow señala que la belleza ilumina cuando se comparte, y que la verdadera fuerza nuestra está en la serenidad y no en el ruido.
Por fortuna, para nosotros, sus lectores, la vida lo ha puesto en el anaquel correspondiente, en ese gesto de acompañar la existencia y devolverla en palabras.