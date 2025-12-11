El peso emocional del embarazo

Es importante expresar sentimientos en una relación de pareja sin amenazar con una crisis conyugal. ( FREEPIK )

Pregunta: Doctora Simó, tengo una situación muy complicada y difícil. Mi esposa está embarazada, ya el embarazo va para 5 meses. Ella se fue por los malestares a casa de su mamá y solo hablamos cuando voy para allá.

Siento que no me quiere; también siento que me rechaza. Yo me he comportado como un hombre con ella, pero se va con su mamá para el campo y es como si no le importara nada más.

Actúa como si mis sentimientos no le importaran y eso me duele. Solo por el embarazo yo soporto, pero ya no aguanto más esta situación.

Respuesta

Lo primero que debes hacer ante esta situación es conversar con ella y explicarle lo que sientes ante sus acciones y mencionárselas. Háblale siempre en primera persona ("yo") y luego le dices lo que entiendes que deberían estar haciendo como pareja.

No la amenaces; solo dile lo que esto te provocó, el malestar que sientes y lo injusto que te parecen sus decisiones.

Luego, le pedirás que te diga lo que piensa sobre todo esto y te dé las opciones que ella vea más funcionales. Si no hay cambios de su parte, ya no hables más: dejarás de escribirle y buscarla. Pero recuerda que antes de esto debes decirle todo lo que sientes y piensas.

Sé que muchos no entenderán lo de tomar distancia, pero hay gente que necesita sentir las consecuencias de sus actos para poder procesar que su abuso no será tolerado.

Las relaciones están para vivirse entre dos, saber lidiar con crisis y malestares, pero siempre teniendo la oportunidad de mejorar juntos.

