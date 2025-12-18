¿Por qué mi esposa no toma la iniciativa en la intimidad?

Existen muchas razones por las que una pareja puede experimentar falta de iniciativa en su vida sexual. ( FREEPIK )

Pregunta: Hola, doctora. Tengo una pregunta sobre un tema con mi esposa. Resulta que cada vez que hacemos el amor siempre soy yo quien debe buscarla y, cuando le reclamo sobre el tema, siempre me da una respuesta diferente.

Recientemente le hice nuevamente la misma pregunta y su respuesta fue que ella siempre espera que sea yo quien la busque porque yo soy el hombre. Esta respuesta es totalmente diferente a la vez pasada que le toqué el tema. Yo entiendo que esto no es normal. ¿Existe algún motivo?

Los motivos por los que ella puede tener una posición pasiva ante la búsqueda de intimidad pueden ser muchos: desde creencias muy arraigadas de que solo el hombre debe buscar, hasta ideas generadas en su hogar con relación al tema de la sexualidad.

También pueden influir aspectos relacionados con su seguridad personal, su personalidad, su nivel de satisfacción sexual, la forma en que manejan la comunicación entre ustedes o la satisfacción de la relación en su totalidad (el día a día como pareja).

Por eso, es muy importante que converses con ella, pero no en el momento en que termina el encuentro íntimo. Más bien, te recomiendo que una de estas tardes o noches la invites a dar una vuelta y le expliques cómo te sientes.

Céntrate en lo que piensas y sientes, y dile que te gustaría recibir de ella una respuesta honesta.

Fíjate que te pido enfocarte en tu sentir y en tu pensar para que ella no se sienta atacada; sin embargo, debes tener la apertura para escuchar cosas que quizá desconoces o que incluso te desagraden.

Exprésale también lo importante que es para ti sentirte deseado y que no entiendes su forma de actuar, que te encantaría poder saber lo que ocurre sin la necesidad de suponer.

Si con este ejercicio no consiguen una mejoría, entonces el siguiente paso sería acudir a terapia con un especialista en pareja y sexualidad.

