¿Qué significa para RD entrar en la lista de los Latin America´s 50 Best Restaurants?

Entrar en la lista de los "Latin America´s 50 Best Restaurants" tiene un significado enorme para la República Dominicana, tanto a nivel cultural como económico y gastronómico. ( FUENTE EXTERNA )

Un gran paso para nuestra República Dominicana ha sido poder entrar como país, por primera vez, en los Latin America's 50 Best Restaurants (Los 50 mejores restaurantes de América Latina).

Esta es una de las listas más importantes del mundo, elaborada por la empresa William Reed Business Media del Reino Unido, la cual apareció en sus orígenes en la revista británica Restaurant, basada en una encuesta a chefs internacionales, restauradores, gourmets y críticos culinarios que viajaban el mundo probando platos.

¿Qué significa entrar en la lista?

Si reflexionamos sobre lo importante de entrar en esta lista, podríamos decir que:

1. Nos pone al país en el mapa gastronómico internacional, ya que estar en ella es un sello de prestigio mundial y le abre las puertas a muchos cocineros de la República Dominicana.

Ya el camino está hecho y abierto para todos los cocineros del país.

Además, significa que la cocina dominicana está alcanzando un nivel comparable al de países con tradición culinaria reconocida como Perú, Colombia, México, Brasil o Argentina.

2. Reconoce la calidad, creatividad y técnica de los chefs dominicanos. La inclusión demuestra que en RD:

Hay un alto nivel culinario .

. Se está reinterpretando la gastronomía criolla con técnicas modernas.

con técnicas modernas. Se están usando ingredientes locales de forma innovadora y se está reconociendo el trabajo incansable de los cocineros de nuestro país.

Esto eleva la autoestima culinaria del país y visibiliza a sus talentos.

3. Impulsa el turismo gastronómico. Los rankings influyen mucho en los viajeros de alto poder adquisitivo. La presencia dominicana en la lista es sumamente importante:

Atrae turistas que viajan solo para comer.

Activa rutas culinarias dentro del país.

dentro del país. Incrementa el gasto en restaurantes, hoteles y experiencias locales.

4. Respalda a productores y agricultores locales.

El reconocimiento internacional impulsa esta cadena de valor.

5. Abre puertas a inversiones y colaboraciones. Y es que un restaurante dominicano en la lista:

Llama la atención de inversionistas

Motiva a chefs extranjeros a visitar el país y hacer pop-ups

a visitar el país y hacer pop-ups Facilita intercambios culinarios y culturales

6. Fortalece la identidad y el orgullo nacional. Es una validación global de que la comida dominicana tiene historia, técnica, sabor, personalidad propia e impacto social, y que puede competir al más alto nivel.

