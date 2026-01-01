Los juguetes sexuales no deben afectar la relación

Es importante contar con un equilibrio entre el uso de juguetes sexuales y la intimidad compartida. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Hola, doctora. Lo pensé mucho antes de escribirle, pero estoy un poco ansiosa con algo que me está pasando, y es que prefiero mi vibrador a estar con mi esposo. Lo que sucede es que con el juguete puedo tener varios orgasmos y con mi esposo muy rara vez tengo uno.

Respuesta

Los juguetes vinieron a revolucionar la intimidad, y eso está bien siempre y cuando no afecte la relación, pues cuando preferimos usar los juguetes antes de estar con nuestra pareja significa que algo no está funcionando correctamente.

La dependencia a los aparatos sexuales se debe a que la estimulación es directa en el clítoris y, de esa forma, la excitación es más enfocada. Además, al manejarlo tú misma, sabes en qué lugar exacto colocarlo para lograr una mayor satisfacción.

Ahora bien, lo que debes hacer es lograr que tu pareja te estimule en aquellas zonas donde sientes más, así como lo haces con el vibrador. Puedes darle indicaciones a tu esposo para que sepa cómo y dónde tocarte. Debes tratar de tener más cercanía con él y dejar el juguete para algunos momentos.

También te recomiendo dejar de repetir y creer que no es posible alcanzar el clímax con tu esposo, porque con eso solo conseguirás bloquearte. Sí se puede, pero necesitan del trabajo de ambos para alcanzarlo.

Tú debes permitirte sentir y aprender a comunicar qué te gusta y cómo te gusta, y tu pareja debe escucharte y ponerlo en práctica para que puedan disfrutar de la intimidad como se debe.