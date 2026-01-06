Una sola dosis de la vacuna puede evitar el cáncer cervicouterino

Una sola dosis contra el VPH podría bastar para prevenir el cáncer cervicouterino. ( FUENTE EXTERNA )

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos recomiendan para las adolescentes entre los 9 y 14 años dos dosis de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), causante del 99% del cáncer del cuello del útero en las mujeres en todo el mundo.

Y tres dosis si la vacunación se inicia cumplidos los 15 años de edad.

Dosis única: suficiente

Sin embargo, la investigación está demostrando que una sola dosis puede ser igual de efectiva para prevenir los tipos del VPH que producen este cáncer en la mujer y otros en el hombre.

Lo que ha llevado a la OMS a recomendar una dosis única y al Comité Asesor para las Prácticas de Inmunizaciones de los EE.UU. (ACIP) a estudiar y tomar en cuenta esta opción para simplificar la accesibilidad de la vacuna y una mayor cobertura.

Reconociendo que la disponibilidad de la misma sigue siendo insuficiente y que 20 años después de la recomendación de la OMS solo el 27% de los adolescentes han sido vacunados contra este virus en el mundo.

Australia, un país que desde que se aprobó la vacuna ha estado inmunizando a niños(as) en colegios y escuelas, hoy puede decirse que es el primer país en el mundo sin cáncer del cuello uterino. Un dato que debería hacer reflexionar a las autoridades sanitarias en otros países.

En un ensayo publicado en New England Journal of Medicine, financiado por el Instituto Nacional del Cáncer y otros (Clinical Trials. gov: NCT03180034), supervisado y aprobado por el Comité de Ética e Investigación de Costa Rica y los Estados Unidos -con la participación de 20,330 niñas entre 12 y 16 años, concluyó que:

Una dosis de la vacuna bivalente o nanovalente contra el VPH proporcionó protección contra la infección por VPH-16 y el VPH-18 causantes del cáncer cervicouterino y que la inmunización producida por una dosis no fue inferior a la producida por dos dosis.

El ensayo destaca la efectividad de la prevención de la infección por el VPH con una sola dosis de al menos un 97% y enfatiza la utilización de la vacuna de mayor valencia (nanovalente) para un mejor control del cáncer cervicouterino y otros que pudieran aparecer en otras partes del cuerpo humano asociados al VPH.

Y, aunque todavía no existe la aprobación definitiva, parece estar muy cerca y debemos estar al día para divulgarla.