Una sola dosis de la vacuna puede evitar el cáncer cervicouterino
Un ensayo destaca la efectividad de la prevención de la infección por el VPH con una sola dosis de al menos un 97%
Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos recomiendan para las adolescentes entre los 9 y 14 años dos dosis de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), causante del 99% del cáncer del cuello del útero en las mujeres en todo el mundo.
Y tres dosis si la vacunación se inicia cumplidos los 15 años de edad.
Dosis única: suficiente
Sin embargo, la investigación está demostrando que una sola dosis puede ser igual de efectiva para prevenir los tipos del VPH que producen este cáncer en la mujer y otros en el hombre.
Lo que ha llevado a la OMS a recomendar una dosis única y al Comité Asesor para las Prácticas de Inmunizaciones de los EE.UU. (ACIP) a estudiar y tomar en cuenta esta opción para simplificar la accesibilidad de la vacuna y una mayor cobertura.
Reconociendo que la disponibilidad de la misma sigue siendo insuficiente y que 20 años después de la recomendación de la OMS solo el 27% de los adolescentes han sido vacunados contra este virus en el mundo.
Australia, un país que desde que se aprobó la vacuna ha estado inmunizando a niños(as) en colegios y escuelas, hoy puede decirse que es el primer país en el mundo sin cáncer del cuello uterino. Un dato que debería hacer reflexionar a las autoridades sanitarias en otros países.
En un ensayo publicado en New England Journal of Medicine, financiado por el Instituto Nacional del Cáncer y otros (Clinical Trials. gov: NCT03180034), supervisado y aprobado por el Comité de Ética e Investigación de Costa Rica y los Estados Unidos -con la participación de 20,330 niñas entre 12 y 16 años, concluyó que:
- Una dosis de la vacuna bivalente o nanovalente contra el VPH proporcionó protección contra la infección por VPH-16 y el VPH-18 causantes del cáncer cervicouterino y que la inmunización producida por una dosis no fue inferior a la producida por dos dosis.
El ensayo destaca la efectividad de la prevención de la infección por el VPH con una sola dosis de al menos un 97% y enfatiza la utilización de la vacuna de mayor valencia (nanovalente) para un mejor control del cáncer cervicouterino y otros que pudieran aparecer en otras partes del cuerpo humano asociados al VPH.
Y, aunque todavía no existe la aprobación definitiva, parece estar muy cerca y debemos estar al día para divulgarla.