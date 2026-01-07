Yulissa Álvarez Caro: una cofradía alrededor de la lectura

Yulissa Álvarez Caro concibe la lectura como un acto de libertad y felicidad que debe compartirse. ( FUENTE EXTERNA )

Para Yulissa Álvarez Caro la lectura es un espacio de libertad. Ese territorio íntimo es el punto de partida de mucho de lo que ha construido. Su gestión cultural no nace de una estrategia ni de un plan trazado, sino de la felicidad profunda que le produce un libro y que desea compartir en comunidad.

Esa convicción fue el germen de Tertulia Urbana, un proyecto que comenzó casi sin proponérselo, como suelen empezar las cosas necesarias. Junto a unos amigos, quiso reunir a un grupo diverso sin más requisito que el deseo de leer. Intuía que, si se creaba el entorno adecuado, más personas podrían acercarse a los libros.

Allí cada lector tiene la posibilidad de expresar su vivencia, sin importar el tono que esta adopte. A veces la lectura produce placer estético; otras, desconcierto o confrontación, y validar esas reacciones es parte esencial de la experiencia, como ella sostiene.

Las tertulias no están hechas para juzgar obras ni señalar erratas, sino para tender un puente entre quienes escriben y quienes leen. Aunque el formato es en su mayor parte en línea, se procura que cada encuentro conserve la cercanía y la escucha atenta de una cofradía.

Le interesa abrir el diálogo y que, por ejemplo, el escritor pueda escuchar qué sembró sin darse cuenta, qué resonó en el lector, qué fragmento abrió una grieta o encendió una luz.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/whatsapp-image-2026-01-06-at-122047-pm-1873ee17.jpeg

Tertulia Urbana está en constante crecimiento: un lugar de libre tránsito donde una idea encuentra eco y donde las personas entran y salen para habitar un territorio común. Un sitio donde inspirarse e inspirar, compartir proyectos propios y ajenos, descubrir voces nuevas o desconocidas para el público dominicano.

Su creadora sueña con una plataforma cultural más amplia, donde la lectura sea el punto de partida, no el límite. Ver crecer a quienes se acercan a ese entorno es, para ella, una de las mayores recompensas.

Yulissa trabaja con esa misma energía como parte del equipo de Mar de Palabras, el primer festival internacional de literatura de la región del Caribe, nacido del deseo compartido de propiciar un encuentro de letras en suelo dominicano y que pronto celebrará su segunda edición.

La lectura es, en su mirada, un espacio común; y todos los que transitamos por Tertulia Urbana —autores, lectores, curiosos, recién llegados— nos contagiamos de su energía y entusiasmo.

Esa es la esencia de su trabajo como gestora cultural: crear ámbitos donde la palabra circule con libertad y donde cada voz encuentre su sitio. De ese impulso nace esta comunidad que crece alrededor de la literatura y se reconoce en ella.