Cuando la mente no descansa y el sobrepensamiento agota

Ignorar las señales de alerta conduce al agotamiento y al sobrepensamiento. La solución exige un enfoque integral: aceptación emocional, desconexión tecnológica y límites claros. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Dra. Ana, ¿cómo puedo calmar mi mente y dejar de sobrepensar? Me siento agotada, sin ver salida.

Respuesta: Hoy vivimos en una sociedad donde el agotamiento y el sobrepensamiento se han convertido en protagonistas de nuestras vidas. Esto resulta preocupante y alarmante, ya que cuando se llega a un punto como el que estás atravesando, muchas veces es porque existieron síntomas previos que, posiblemente, fueron negados o evitados en lugar de enfrentarlos. Y es que, en un mundo donde la información está a un clic de distancia, paradójicamente estamos más desinformados que nunca.

Calmar la mente requiere descanso, desconexión y la capacidad de ir hacia adentro para aceptar las emociones que están fluctuando en nosotros, comprender por qué están ahí, revisar los hábitos adquiridos e identificar aquellas cosas o personas que no contribuyen a nuestros procesos de crecimiento.

Cuando hablamos de aprender a poner límites, es fundamental comenzar con uno mismo, realizando cambios desde la seguridad de que esas decisiones son lo mejor para nuestra vida.

Asimismo, es importante incluir actividades que favorezcan la recreación, las cuales pueden realizarse dos o tres veces por semana. Dormir bien, sentir que hubo un descanso real, realizar ejercicio (mover el cuerpo), mejorar los hábitos alimenticios y contar con un grupo de apoyo que funcione como contención son aspectos clave en este proceso.