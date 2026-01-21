Manuel Arias Maldonado, pensar desde el cine

El politólogo y escritor Manuel Arias Maldonado utiliza el cine como una herramienta fundamental para la reflexión intelectual y el análisis del mundo. ( FUENTE EXTERNA )

Para Manuel Arias Maldonado, el cine no es un simple recurso retórico: es, con frecuencia, el punto de partida de muchos de sus escritos. Una escena, una película vista —o vuelta a ver— activa la reflexión y sirve para tender un puente con el lector antes de internarse en terrenos más abstractos.

Su afición por la literatura, el cine y la música se forjó temprano, antes de que apareciera su interés por la teoría política.

El acercamiento al séptimo arte se remonta a comienzos de los años ochenta, cuando no había internet ni algoritmos que indicaran qué ver o qué leer; el acceso era más lento y también más exigente.

Grababa películas en cintas VHS cuando las emitía la televisión pública española, leía los libros que había en casa y recurría, cuando podía, a revistas mensuales de cine o de música y a los suplementos culturales de los periódicos.

En esos años, el cine clásico tenía una presencia constante, tanto en la televisión como en la conversación cultural. De ahí el nombre de su blog, Rancho Notorious, publicado en The Objective.

El título remite a un wéstern cuya trama gira en torno a un rancho que sirve de refugio temporal para forajidos que huyen de la ley y funciona como metáfora de la cara menos heroica de la conquista del Oeste americano.

Esa mirada sin complacencia define bien el espíritu de su espacio: un lugar donde se habla de cine con libertad, al margen de los dictados de la actualidad.

Sus textos sobre cine, reunidos en libros como Forever Cinema (2025), responden a lo que él mismo define como una pasión que busca sus razones.

No le basta con emocionarse durante la proyección: necesita pensar sobre lo que ha visto, comparar, establecer distinciones, preguntarse qué dice una película o qué podemos hacerle decir.

A esa exploración se suma Ficción fatal. Ensayo sobre Vértigo (2024), dedicado a la película de Alfred Hitchcock de 1958.

El cine y la literatura, tal como los concibe, no compiten ni se jerarquizan. Son lenguajes distintos, con capacidades propias. La literatura explora la vida interior y se permite la digresión; el cine, en cambio, despliega una potencia difícil de igualar, donde imagen, música, sonido y ritmo convergen en una experiencia profundamente sensorial.

De ahí su insistencia en ir al cine, en recuperar el hábito de sentarse en la oscuridad y salir después a comentar la película.

En tiempos de opinión acelerada, Arias Maldonado nos recuerda que detenerse en una escena, volver a una película o compartir el silencio de una sala sigue siendo una forma válida —y necesaria— de comprender el mundo.