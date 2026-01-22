Amar a alguien que ya es padre

Los hijos no tienen fecha de caducidad, es importante aprender a convivir con la dinámica de la crianza compartida. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Dra. Simó, mi pareja tiene un único hijo con su ex, por lo que tenemos discusiones, ya que ella lo llama para que se quede con el niño cuando sale de vacaciones, de aventuras o de días de tragos, y nuestros planes se desvanecen. ¿Qué debo hacer?

Respuesta

Aprende a convivir con esta dinámica, ya que es su hijo, y él entenderá que cualquier momento que pueda compartir con él es sano. Los hijos no se tienen con tiempo de caducidad; la crianza es constante y requiere mucha presencia.

Creo que debes hacer las paces con la necesidad de que el tiempo se organice, pues no puedes olvidar que te involucraste con un hombre que ya tenía un hijo.

También debes evaluar si realmente el problema es ese, o si se trata del hecho de que la madre del niño tiene incidencia en tu relación de pareja. Es cuestión de aceptar su realidad y aprender a disfrutar de él, con o sin su hijo.