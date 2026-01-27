Verdad científica: virus respiratorio sincitial y las herramientas disponibles

El Virus Respiratorio Sincitial (VRS) es una amenaza grave para lactantes y ancianos, pero las hospitalizaciones y muertes que causa pueden prevenirse con herramientas científicas como vacunas y anticuerpos monoclonales. ( SHUTTERSTOCK )

El Virus Respiratorio Sincitial (VRS) puede afectar a cualquier persona, comprometiendo particularmente la vida del niño en sus primeros meses y al envejeciente, ambos, con un sistema inmunológico débil.

Este virus afecta la nariz, garganta, bronquios y pulmones, y es causa de internamientos y muertes que pueden evitarse con vacunas y otras herramientas que la ciencia ha puesto a nuestra disposición.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/27/shutterstock2635395559-0015f8d0.jpg

Las vacunas evitan muchas enfermedades y decenas de miles de muertes cada año, se administran al niño desde su nacimiento y durante su crecimiento y desarrollo, y hay otras que se le ponen a la embarazada para que esta pase sus anticuerpos al bebé.

Los anticuerpos monoclonales es otra herramienta disponible que se administra al nacer para proteger al niño del VRS, una enfermedad que puede ser catastrófica.

¿Qué son los anticuerpos monoclonales?

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/27/shutterstock2698681415-3025df58.jpg

Son proteínas artificiales producidas en el laboratorio y diseñadas para actuar como anticuerpos propios del sistema inmunitario. Se llaman así porque se producen de un solo clon de linfocitos B.

El anticuerpo monoclonal en resumen lo que hace es, bloquear la molécula o la señal que la célula cancerosa o el virus necesitan para reproducirse y crecer. Para el VRS existen dos anticuerpos monoclonales: el Nirsevimab, que está disponible, y el Clesrovimab, que pronto saldrá al mercado.

El país debe adquirirlos y la población saberlo si no queremos quedarnos atrás.

La población también debe saber que, en muchos otros países, mucha gente se está beneficiando de la investigación científica aplicada a la medicina.

Que existen una cantidad de enfermedades catastróficas que pueden tratarse, controlarse y evitarse con las viejas y nuevas vacunas y con los anticuerpos monoclonales entre estas: leucemias, linfomas y otros tipos de cáncer.

Las viejas y nuevas herramientas que la investigación científica pone a nuestra disposición, siempre han sido y seguirán siendo atacadas desde algunos medios como las redes sociales, sin que los que sustentan dichas críticas se les vea ante sus pares defendiendo sus hipótesis en congresos, foros y revistas de divulgación científica reconocidas.

En conclusión, lo que debe quedar claro es: que las viejas y las nuevas vacunas ARNm, los antibióticos, el acceso al agua potable, la promoción de la lactancia materna, los anticuerpos monoclonales y todo lo que la investigación científica pone a nuestro alcance, nunca deberían ser rechazados en base a la información anecdótica que nos llega por las redes y otros medios, cuando la población ha sido elevada a un mejor nivel educacional y si colaboramos para que siempre esté bien informada.