Paternidad ausente y decisiones que duelen

No podemos obligar a nadie a querer, esa es la dura realidad de la paternidad ausente. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Dra. Ana, tengo una consulta. Durante la pandemia tuve una relación con un hombre casado; la verdad, no sé cómo caí en sus manos.

La cuestión es que él me dijo que era estéril y que no necesitábamos cuidarnos. Al poco tiempo quedé embarazada. El niño ya va para cinco años y él lo niega.

Lo he citado en los tribunales para hacer la prueba de ADN y no ha ido, pero sí le pasa una manutención al niño, claro está, sin tener ningún contacto directo con él, porque no lo quiere.

Eso me ha herido profundamente y, aunque quiero dejarlo así y continuar, no puedo, porque siento que tengo que cerrar esa etapa de mi vida y solo con el ADN puedo lograrlo.

Te puede interesar Amar a alguien que ya es padre

Respuesta

Entender que cerrarás un ciclo solo con una prueba de ADN es querer tapar el sol con un dedo, pues tus problemas no terminarán ahí.

Sé que lo piensas así porque sería una forma de corroborar que él es el padre de tu hijo, pero tú sabes que lo es, y él también es consciente de ello. Una demostración -paupérrima e insuficiente- es que te da una manutención.

También es posible que pase ese dinero para que dejes las cosas así, pues sabe que, si lo procesas legalmente, tendrá que hacerse la prueba y asumir ante la sociedad su responsabilidad.

Entiendo que te cuestiones una y otra vez cómo se dieron las cosas; puede que vivas imaginando si hubieras tomado otro rumbo, pero eso no cambiará la realidad que estás atravesando.

Debes enfocarte en ser una mamá presente, cariñosa y cuidadora, y aprender a lidiar con la ausencia de un padre que decidió no ser parte del desarrollo de su hijo.

No le hables mal de su papá, ni tampoco uses mentiras como: "debe estar ocupado", "él te llamará", "tu papá trabaja mucho", etc., pues llegará el día en que se dé cuenta de que le ocultabas la verdad y eso tendrá un impacto emocional.

¿Es injusto todo? Sí, pero no podemos obligar a nadie a querer, a estar presente o a ser parte del desarrollo de su hijo. Lo que te recomiendo es que, si aún persiste el deseo de la prueba, la gestiones a través de un abogado.