Hablando con el pediatra
    3 min de lectura

    La gripe: entre la ingenuidad, la desinformación y la UCI

    Una vacuna eficaz y gratuita, pero una cobertura baja es la paradoja que mantiene viva a la gripe como amenaza

    La gripe: entre la ingenuidad, la desinformación y la UCI
    Programar la vacunación anual para la gripe salva vidas. (SHUTTERSTOCK)

    Si en el país en la temporada 2025-2026 tuvimos una epidemia de gripe, no podemos afirmarlo ni negarlo. Porque no sabemos realmente cuántos casos tuvimos en temporadas anteriores y cuántos esperábamos tener.

    Muchísimos casos no se diagnostican y la mayoría de los diagnosticados no son reportados y/o registrados. Lo cierto es, que pediatras y otros profesionales sanitarios tuvimos un notable incremento de casos de gripe o influenza, muchos de los cuales necesitaron internamiento y algunos ingresos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

    Sabemos, además, que existe una vacuna eficaz, segura, fácil de adquirir y que el MSP ofrece gratuitamente a nivel nacional. 

    ¿Por qué no acudimos a recibirla?

    Porque mucha gente todavía piensa que la gripe es una enfermedad simple que no se complica

    ¿Por qué si me puse la vacuna me dio una gripe que casi me mata? 

    Porque la vacuna surte efecto real al 50 % - 60 % de los vacunados, pero recordemos que, si el 95% o 100% de la población se vacuna, las probabilidades de contagios bajan considerablemente.

    Porque una vez que usted se vacuna, el cuerpo producirá anticuerpos suficientes para su protección 2 a 3 semanas después de la vacunación y, si le dio gripe unos días después de la inyección, usted ya estaba contagiado, o no pasó el tiempo necesario para que su cuerpo produjera suficientes anticuerpos protectores.

    Entonces, programe vacunarse cada año entre octubre – noviembre estando sano, y si no lo ha hecho, todavía está a tiempo hacerlo.

    La pandemia de gripe de 1918 (no existían vacunas) fue la más grave de los tiempos recientes con un saldo estimado entre 80 a 100 millones niños, jóvenes y adultos muertos, sin contar los miles de aves, perros, gatos y otros animales.

    Desde entonces, y a pesar del descubrimiento de las vacunas, el virus de la gripe permanece como una amenaza que nos deja entre 300 y 500 mil muertes cada año. 

    La vigilancia de la mortalidad pediátrica asociada a la influenza comenzó en los EE. UU. en 2004 y, desde entonces, el mayor número de muertes pediátricas notificadas fue de 288, ocurrido durante la última pandemia A-H1N1 del 2009.

    Luego hubo una segunda ocurrencia en la temporada del 2023-24 con 210 casos en un país con cultura de vacunación

    En conclusión: la evidencia científica indica que la vigilancia epidemiológica junto a la vacunación masiva es la mejor medida para la prevención de complicaciones y muertes por enfermedades que, como la gripe, son prevenibles por vacunas. Al mismo tiempo que elevamos el nivel educacional de los pueblos.

    TEMAS -

      Pediatra neonatólogo. Director de la Escuela de Medicina de la PUCMM-CSD. Pediatra emérito y pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Presidente Sociedad Dominicana de Vacunología 2025-2027.