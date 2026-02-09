×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Hablando con el pediatra
    | 3 min de lectura

    Esperanza y optimismo en tiempos difíciles

    No se trata de crear un mundo perfecto para ellos, sino de ser adultos lo suficientemente seguros y esperanzadores para que puedan navegar en un mundo imperfecto

    Expandir imagen
    Esperanza y optimismo en tiempos difíciles
    La crisis emocional de los niños y jóvenes no se debe al mundo, sino a la ausencia de sus padres. (SHUTTERSTOCK)

     Nunca antes en la historia de la humanidad ha sido distinto. Todos hemos vivido y crecido ante amenazas reales. Entonces, ¿por qué tantos niños(as) y adolescentes de hoy que viven en la desesperanza, la ansiedad, la depresión, el suicidio o intentos suicidas?   

     Nuestros niños y jóvenes no son los únicos que han tenido que crecer entre tantos miedos. Si no, pensemos en la gente que nació y vivió en postguerras, pobreza, epidemias, crisis económica y dictaduras. Pero, encontraron muchos hogares y escuelas que se convirtieron en verdaderos refugios de esperanza. Porque los niños y adolescentes no necesitan un mundo perfecto para florecer y desarrollarse. Necesitan de padres y educadores seguros y optimistas, de fe y esperanzadores.

    ¿Qué hacer? Proteger a nuestros hijos de esta sociedad de consumo, pornografía, frivolidad y catástrofes que en nada ayudan al crecimiento de niños emocional y psicológicamente sanos; teniendo muy presente que, nuestros hijos no se angustian o se deprimen por las guerras y miserias que le rodean, tampoco por el cambio climático y el calentamiento global. Se angustian y deprimen por la ausencia e indiferencia de sus padres, por no recibir una buena educación doméstica y pública, por falta del acompañamiento que necesitan en la etapa más vulnerable de sus vidas.

     Y, la mejor medicina para su angustia y su baja estima es, la seguridad, optimismo y actitud de esperanza que deberían ver en nosotros. Porque el rol de los padres y maestros es, ensenar a nuestros hijos y alumnos a ser participativos, a ser parte de la solución, no del problema, que aprendan a amar y respetar a sus compañeros, a los demás, al medio ambiente. Ensenarles a servir desde la compasión y a aprender desde la verdad y la ciencia. A participar en algún deporte o actividad física, artística, deportiva y de grupo. Y así, ayudarlos a que puedan generar sus propias metas hacia un futuro de esperanza en los tiempos difíciles que les ha tocado vivir.

    En resumen: estas líneas son solo algunas ideas dirigidas a padres y maestros que, en nuestros roles de educar a nuestros niños(as) y adolescentes, estos, entiendan que, no son ni serán los únicos en vivir y crecer en tiempos difíciles. Que mantengan viva la esperanza y el optimismo, porque les hemos dado unas herramientas que, a pesar de las circunstancias les van a ayudar a ser personas exitosas y felices.

    TEMAS -

      Pediatra neonatólogo. Director de la Escuela de Medicina de la PUCMM-CSD. Pediatra emérito y pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Presidente Sociedad Dominicana de Vacunología 2025-2027.