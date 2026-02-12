¿Por qué logro el orgasmo sola y no con mi pareja?
Muchas veces, cuando estamos con la pareja, no necesariamente el otro hace cosas que nos provoquen excitación
Pregunta: ¡Hola, Dra. Ana! Le escribo para saber la razón por la que prefiero tocarme que estar con mi esposo. Yo lo amo, pero no logro un orgasmo con él; más sin embargo, cuando me toco (estando sola) puedo tener varios orgasmos. Quisiera lograr esto con mi pareja.
Respuesta
Cuando nos tocamos, lo hacemos desde las sensaciones que nos van guiando hacia aquello que nos provoca placer. No hay poses ni presiones; nuestra mente está conectada con lo que estamos sintiendo y el cuerpo se prepara para lograr el clímax.
Sin embargo, muchas veces, cuando estamos con la pareja, no necesariamente el otro hace cosas que nos provoquen excitación. Nuestra mente no solo está en aquello que nos gusta, sino que también estamos pendientes del otro.
Cuando estás a solas, te enfocas en lo que te agrada; en cambio, con tu pareja, muchas veces puedes distraerte o su forma de ser puede bloquearte.
- ¿Qué te recomiendo? Que te toques frente a él y le enseñes qué cosas te agradan. También escucha lo que lo excita. Usen posiciones donde se te facilite el roce y enfócate en todo lo que estás viviendo.