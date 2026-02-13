La inmadurez financiera lleva a las deudas

La immadurez financiera lleva a una compra emocional que nos impide vivir un futuro mejor. ( SHUTTERSTOCK )

¿Sabes a qué edad inicia la madurez financiera? Yo tampoco... pero, sé que cada día llega más tarde... no a todos, claro está.

No depende de la evolución de nuestro cerebro, como es el lóbulo prefrontal para la madurez clásica, sino de muchos factores que nos llevan a tomar las decisiones financieras asertivas. Aquellas que nos hacen tener más patrimonio para vivir mejor de manera perenne.

–¿Cómo así, Diego Sosa?

Veo personas muy adultas que cuando no tienen tiempo para construir el patrimonio de su retiro es que se dan cuenta que tendrán que trabajar toda su vida o pasar a ser una carga para sus hijos. Mientras hay jóvenes muy jóvenes empeñados en construir su libertad financiera lo más temprano posible.

La gran diferencia: Los que no maduran a tiempo pasan ser esclavos de por vida y los otros consiguen su libertad temprana.

Te puede interesar Para ahorrar no hay que dejar de vivir

La inmadurez financiera se evidencia con frases como: "¿Y si me muero mañana?", o "El dinero está hecho, solo hay que buscarlo". Ambas llevan a una compra emocional que nos impide vivir un futuro mejor.

A ver: Las personas dicen la primera frase cuando anteponen la compra del momento a las responsabilidades que tendrán que afrontar en pocos días.

Sí, con el dinero que tienen en la mano o tendrán dentro de poco, dinero ya comprometido para una obligación, como el pago de su tarjeta de crédito o la compra en el supermercado.

Las que dicen la segunda frase están peor, estas ni siquiera tienen el dinero a mano ni saben de dónde saldrá. Solo piensan que él aparecerá. Y la realidad es que no hay arte de magia que lo haga aparecer.

Una cadena de deudas

En ambos casos la solución será endeudarse. Comprometiendo parte de lo que ganarán por un período de tiempo. En algunos casos será eterno, aunque nunca se den cuenta.

Una deuda llevará a la otra y esa adquisición nunca se pagará, no se darán cuenta, pero la deuda más reciente, cada vez mayor, fue causada por las primeras.

¿Por qué hablo de inmadurez? Porque las decisiones financieras tomadas son de manera impulsiva, como los jóvenes que se arriesgan sin evaluar las consecuencias, por tener un lóbulo prefrontal inmaduro hasta por lo menos los 25 años.

En mi libro Arco Iris Financiero explico por extenso estos problemas y la importancia de no ceder ante un antojo, llevando ese dinero a ser parte del patrimonio.

Es importante tener patrimonio, algunos dicen que la vida es ahora y luego quieren adquirir algo que realmente puede aumentar su calidad de vida perenne.

Ejemplos: tener un patrimonio me permite comprar una vivienda propia, de querer tenerla; no necesito todo el valor de ella, solo el inicial. Puedo invertir. Puedo viajar. Puedo iniciar un negocio. Puedo alcanzar la libertad financiera antes de mi fecha de retiro... puedo lograr tantas cosas que hasta la tranquilidad de vida llega a mí.

Madurar financieramente es aprender a lograr las metas anteponiéndose a las influencias pasajeras que siempre hacen que nuestro dinero no alcance.