Cuando el siglo XXI choca con la mentalidad medieval

La lección de la COVID en tiempos de epidemias demostró que las mascarillas ayudan, pero las vacunas salvan. ( FUENTE EXTERNA )

En pleno siglo XXI cada día estamos viendo nuevos brotes epidémicos de sarampión y otras enfermedades infectocontagiosas que ya se habían controlado y/o erradicado. Y parecería que, se prefiere seguir tratando la salud de las personas con la mentalidad y métodos antiguos carentes de la evidencia científica que demandan estos tiempos.

Echemos un vistazo a la historia de muertes por epidemias y pandemias cuando se hacía una medicina tradicional o precientífica:

Peste negra : ( 1346-1353 ) entre 75 y 200 millones de muertes

Viruela : antes de 1980 cuando fue erradicada por la vacuna, 300 millones de muertes solo en el siglo XX.

: antes de 1980 cuando fue erradicada por la vacuna, 300 millones de muertes solo en el siglo XX. Gripe española de 1918 : entre 50 y 100 millones de muertes.

de : entre de muertes. HIV/Sida desde su aparición en 1981 y antes de que se conocieran los medicamentos antirretrovirales se reportaron entre 35 y 40 millones de muertes.

desde su aparición en y antes de que se conocieran los medicamentos antirretrovirales se reportaron entre de muertes. COVID-19 la más reciente pandemia, antes que aparecieran fármacos efectivos y comenzara a usarse las vacunas ARNm tuvimos entre 10 y 15 millones de muertes.

¿De qué disponía antes la humanidad en tiempo de pandemias?

De cuarentenas, Islas privadas refugios para los ricos, mientras la población moría a montones. Y otras medidas, que, muchos de nosotros conocimos con la COVID-19: aislamiento, mascarillas, alejamiento personal y lavado de las manos. ¿Y hoy? ¿Deberíamos seguir viviendo en el pasado sin dar paso a la medicina científica?

Reino Unido, en un estudio que midió la efectividad de la intervención no farmacológica durante la pandemia COVID-19 concluyó que solo dos métodos de todos los aplicados tuvieron efectividad real: las pruebas diagnósticas como estrategia de efectividad moderada y el aislamiento con evidencia de una baja efectividad.

Y que cualquier otra estrategia fuera de las vacunas y la aplicación farmacológica es poco efectiva para detener las epidemias y pandemias. De eso todos fuimos testigos en la COVID-19, pandemia que solo pudo ser detenida con la aparición de las vacunas.

Las viejas y nuevas vacunas ARNm, los nuevos fármacos, el uso de nuevas técnicas de imágenes y la tecnología aplicada en las modernas Unidades de Cuidados Intensivos, junto a la prevención y a una buena vigilancia epidemiológica, son las herramientas más eficaces para evitar enfermedades, complicaciones y muertes en un mundo con tantas amenazas.

Entonces, necesitamos que los profesionales sanitarios a todos niveles, asumamos el ejercicio médico desde la visión de una medicina moderna y científica, sin olvidar lo bueno del pasado, cuando las personas eran tratadas con humanismo y compasión.

REFERENCIA: IRJA LUTSAR M.D., 43ª Reunión Anual de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas Pediátricas. (Bucarest, Rumanía, ESPID- mayo 2025).