×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Hablando con el pediatra
    | 3 min de lectura

    Cuando el siglo XXI choca con la mentalidad medieval

    De la peste negra a la COVID: lo que la historia nos enseñó (y parece que olvidamos)

    Expandir imagen
    Cuando el siglo XXI choca con la mentalidad medieval
    La lección de la COVID en tiempos de epidemias demostró que las mascarillas ayudan, pero las vacunas salvan. (FUENTE EXTERNA)

    En pleno siglo XXI cada día estamos viendo nuevos brotes epidémicos de sarampión y otras enfermedades infectocontagiosas que ya se habían controlado y/o erradicado. Y parecería que, se prefiere seguir tratando la salud de las personas con la mentalidad y métodos antiguos carentes de la evidencia científica que demandan estos tiempos.

    Echemos un vistazo a la historia de muertes por epidemias y pandemias cuando se hacía una medicina tradicional o precientífica:

    • Peste negra: (1346-1353) entre 75 y 200 millones de muertes
    • Viruela: antes de 1980 cuando fue erradicada por la vacuna, 300 millones de muertes solo en el siglo XX.
    • Gripe española de 1918: entre 50 y 100 millones de muertes.
    • HIV/Sida desde su aparición en 1981 y antes de que se conocieran los medicamentos antirretrovirales se reportaron entre 35 y 40 millones de muertes.
    • COVID-19 la más reciente pandemia, antes que aparecieran fármacos efectivos y comenzara a usarse las vacunas ARNm tuvimos entre 10 y 15 millones de muertes.

    ¿De qué disponía antes la humanidad en tiempo de pandemias?

    De cuarentenas, Islas privadas refugios para los ricos, mientras la población moría a montones. Y otras medidas, que, muchos de nosotros conocimos con la COVID-19: aislamiento, mascarillas, alejamiento personal y lavado de las manos. ¿Y hoy? ¿Deberíamos seguir viviendo en el pasado sin dar paso a la medicina científica?

    Reino Unido, en un estudio que midió la efectividad de la intervención no farmacológica durante la pandemia COVID-19 concluyó que solo dos métodos de todos los aplicados tuvieron efectividad real: las pruebas diagnósticas como estrategia de efectividad moderada y el aislamiento con evidencia de una baja efectividad.

    Y que cualquier otra estrategia fuera de las vacunas y la aplicación farmacológica es poco efectiva para detener las epidemias y pandemias. De eso todos fuimos testigos en la COVID-19, pandemia que solo pudo ser detenida con la aparición de las vacunas.

    Las viejas y nuevas vacunas ARNm, los nuevos fármacos, el uso de nuevas técnicas de imágenes y la tecnología aplicada en las modernas Unidades de Cuidados Intensivos, junto a la prevención y a una buena vigilancia epidemiológica, son las herramientas más eficaces para evitar enfermedades, complicaciones y muertes en un mundo con tantas amenazas.

    Entonces, necesitamos que los profesionales sanitarios a todos niveles, asumamos el ejercicio médico desde la visión de una medicina moderna y científica, sin olvidar lo bueno del pasado, cuando las personas eran tratadas con humanismo y compasión.  

    REFERENCIA: IRJA LUTSAR M.D., 43ª Reunión Anual de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas Pediátricas. (Bucarest, Rumanía, ESPID- mayo 2025).

    Leer más
    TEMAS -

      Pediatra neonatólogo. Director de la Escuela de Medicina de la PUCMM-CSD. Pediatra emérito y pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Presidente Sociedad Dominicana de Vacunología 2025-2027.