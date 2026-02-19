El dilema de descubrir una infidelidad familiar

Hay que saber gestionar la rabia tras descubrir una infidelidad familiar. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Hola, Dra. Simó. Hoy recurro a usted por no saber cómo lidiar con una situación terrible. Mis padres tienen un matrimonio de 30 años y, por mala suerte, descubrí que mi papá tiene una relación desde hace un año con una chica que estudia conmigo en la universidad.

Él le paga todo (lo averigüé) y la busca en la universidad, sabiendo que yo puedo encontrarlo. Tengo tanta rabia, pues mi madre no se merece esto. ¿Qué hago? ¿Le cuento a mami? ¿Hablo con la muchacha? ¿Le digo que él es mi papá?

Respuesta

Sé que puede ser una gran decepción, pero no te corresponde hablar con mamá. Lo que sí puedes hacer es conversar con tu padre y expresarle lo mal que te sientes por lo que descubriste.

También puedes decirle que entiendes que tu mamá no merece esto, pero de ahí a ser quien termine triangulando la traición no es conveniente, porque puedes quedar en una posición en la que sientas que de nada sirvió.

Con respecto a la chica, tampoco es recomendable que le hables, pues ella no es quien tiene un compromiso con tu mamá ni contigo; es tu papá.

Tampoco te pongas a contar esto a tus demás familiares o conocidos, pues no sabes cómo los demás pueden manejarlo, y esto podría complicar aún más las cosas.