Orgullo dominicano servido en la mesa

República Dominicana cuenta con una cultura rica en sabores e influencias que hacen de nuestra cocina un auténtico orgullo dominicano. ( TURISMO DE RD )

En este mes de la patria y de nuestra independencia queremos servir el orgullo dominicano y evocar la riqueza cultural y gastronómica de nuestra tierra, República Dominicana, que expresa tradición, sabor e influencias, mezclas que nos alimentan, así como hospitalidad en cada plato.

Los invito a que hagamos juntos esta travesía por la isla con los platos mas emblemáticos que nos representan y llenan de color alegría nuestras mesas.

Un viaje por los sabores criollos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/dia-nacional-del-mangu--les-cuento-un-poquito-de-historia-de-este-plato--segun-la-cultura-popu-d816b0fb.jpg Mangú dominicano de la chef Tita. (@LACHEFTITA)

¿Qué les parece si viajamos juntos por los sabores y los platos que representan el orgullo dominicano y empezamos por el mangú?

Hablamos del desayuno oficial de los dominicanos: puré de plátanos verdes acompañado de "los tres golpes": salami, queso frito y huevo, y esas cebollitas encurtidas con vinagre y sal.

Desayuno icónico y lleno de identidad que proviene principalmente de dos teorías populares en la República Dominicana: la primera indica que surgió durante la primera intervención estadounidense (1916-1924), cuando los marines exclamaban "Man, this is good!" (¡hombre, esto es bueno!) al probar el puré de plátanos.

La segunda sugiere un origen africano, derivado de la palabra mangusi del Congo, que significa puré de cualquier raíz vegetal

Continuamos con el plato más consumido

La bandera, compuesta por arroz blanco, habichuelas guisadas y carne de res, pollo o cerdo, berenjenas guisadas, sardinas... la proteína dependerá de la dieta o del presupuesto que se tenga en cada casa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/4889129123970426337045466294798313484976128n-a413d934.jpg Interpretación de la bandera dominicana, de la chef Tita. (@LACHEFTITA)

Este es el plato más consumido del país por las opciones que te da y el símbolo del hogar dominicano y de los colores de nuestra bandera por el blanco del arroz y el rojo de la habichuelas.

Si seguimos esta ruta llegamos al sancocho dominicano de 7 carnes, que podríamos determinar como el plato que más nos representa de nuestra cultura. Una mezcla de carnes y raíces extraordinaria que es capaz de deleitar y enamorar al más exigente paladar.

Y aunque existen recetas de sancochos en todo el mundo, no hay ninguna como la nuestra.

Se dice que proviene de la influencia canaria que tenemos en nuestra cultura. El sancocho de 7 carnes dominicano tiene sus raíces principales en el "salcocho" canario del siglo XVII, fusionado con tradiciones culinarias africanas y taínas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/sancocho-002a9ef4e7e1280x1010-566260c2.jpg Elsancocho dominicano de 7 carnes es el plato que más nos representa de nuestra cultura. (TURISMO DE RD)

Evolucionó de la "olla podrida" española, incorporando el uso de víveres y tubérculos, carnes, plátano y el sofrito típico, convirtiéndose en el plato nacional que simboliza la identidad cultural criolla y uno de los platos mas ricos de nuestra gastronomía.

Continuamos con la influencia árabe con los quipes, que son tan ricos; y como parte de la comida callejera están las cativías. No puedo dejar de mencionar platos populares como:

Mofongo dominicano

Chicharrón de cerdo

Pescado frito con tostones .

con tostones . Pastelón de plátano maduro

Chenchén con chivo

Pastel en hoja

Chambre de guandules

Pescado con coco

Si nos vamos al placer culpable o la parte dulce de nuestra gastronomía, hay que citar:

Habichuelas con dulce (postre tradicional de Semana Santa)

(postre tradicional de Semana Santa) Dulce de leche cortada

cortada Bizcocho dominicano (muy popular en celebraciones)

(muy popular en celebraciones) Dulces de coco y frutas tropicales

Y no hay que dejar de mencionar bebidas que nos distinguen como el Morísoñando, Mabí y la Mamajuana, que marcan el exquisito sabor dominicano.

Una cultura rica en sabores e influencias que hacen de nuestra cocina una propuesta auténtica y única.