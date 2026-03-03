La fatiga visual, la nueva epidemia silenciosa de la era digital

La fatiga visual avanza silenciosamente en la era digital. ( SHUTTERSTOCK )

La exposición constante a pantallas, el sedentarismo digital y la reducción del tiempo al aire libre están transformando la salud visual de la población. Lo que antes era un problema asociado al envejecimiento hoy afecta a niños, jóvenes y adultos por igual.

En esta entrevista, el doctor Herbert Stern, director de la Clínica Oftalmológica de Santo Domingo, aborda las causas detrás del aumento de la fatiga visual, su impacto en el bienestar general y las medidas clave para proteger la visión en un entorno cada vez más dominado por la tecnología.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/f43e5c7e-d901-4d7c-b7ab-fb45a097b24c-ea9ef555.jpg Doctor Herbert Stern, oftalmólogo, director de la Clínica Oftalmológica de Santo Domingo. (FUENTE EXTERNA)

¿Cuál es el estado actual de la salud visual en República Dominicana? ¿Ha aumentado el deterioro visual en los últimos años?

En la República Dominicana, al igual que en el resto del mundo, hemos visto un incremento significativo en los errores refractivos (miopía, astigmatismo). Factores como la mayor exposición a la radiación ultravioleta y el sedentarismo digital han acelerado el deterioro visual.

Hoy vemos pacientes cada vez más jóvenes con síntomas de ojo seco y fatiga que antes, pues eran exclusivos de adultos mayores.

Muchas personas desconocen que los problemas visuales pueden manifestarse con síntomas como dolores cervicales o migrañas. ¿Qué tan estrecha es la relación entre la visión y el bienestar general?

La relación es total. El sistema visual no está aislado; está conectado a la postura y al sistema neurológico. Una visión mal corregida obliga al cuerpo a compensar y puede ocasionar dolores cervicales ya que a veces se tiene que inclinar el cuello para ver mejor.

Migrañas asociadas al esfuerzo constante del músculo ciliar y el mecanismo de acomodación. Y hasta vértigo por problemas de binocularidad. Es importante destacar que la principal causa de dolor de cabeza actualmente es un defecto de refracción no corregido.

La exposición prolongada a pantallas es cada vez más común. ¿Qué efectos tiene la luz azul sobre la salud ocular y por qué genera preocupación?

La luz azul de alta energía emitida por pantallas genera preocupación porque puede afectar la melatonina, alterando el ciclo del sueño. Aunque no hay evidencias concretas de que se asocie a un daño permanente en la retina a corto plazo, está claro que contribuye al estrés oxidativo ocular y a la fatiga visual severa.

Esto es particularmente relevante en personas que utilizan dispositivos electrónicos por largas horas cada día.

Te puede interesar Lo que haces sin saber que está dañando tus ojos

En este contexto digital, ¿cada cuánto tiempo recomienda realizarse una revisión oftalmológica, incluso si no se presentan síntomas evidentes?

Incluso sin síntomas, la recomendación estándar en la era digital es:

Adultos : una revisión anual completa.

: una completa. Niños: al nacer, a los 3 años, a los 5 años y luego anualmente durante la etapa escolar. En los niños siempre hay que atender lo que los padres refieren.

¿Qué es la higiene visual y cuáles son los hábitos fundamentales para proteger la salud de nuestros ojos?

Es el conjunto de normas y hábitos destinados a controlar los factores externos para que el esfuerzo visual sea mínimo. Sus pilares son: iluminación adecuada (evitar reflejos); distancia de trabajo (regla del antebrazo); y postura ergonómica correcta.

¿Puede una adecuada higiene visual ayudar a reducir los síntomas de fatiga visual? ¿Cómo actúa en la prevención?

La higiene visual actúa como un escudo preventivo. Al optimizar el entorno, reducimos la carga de trabajo de los músculos oculares. No solo alivia los síntomas actuales, sino que evita que el sistema visual se canse prematuramente, previniendo espasmos de acomodación.

¿Cuáles son las principales recomendaciones para prevenir o aliviar la fatiga visual, especialmente en personas que trabajan frente a pantallas?

La regla de oro es la Regla 20-20-20: cada 20 minutos descansar la vista durante 20 segundos, mirando a un objeto que esté a 20 pies (unos 6 metros) de distancia. Parpadear conscientemente para lubricar el ojo es también una excelente recomendación.

¿Qué papel juega la alimentación en la salud ocular y qué nutrientes son esenciales para mantener una buena visión?

La nutrición es el combustible del ojo. Los nutrientes esenciales incluyen: Luteína y Zeaxantina, ya que algunos estudios sugieren que protegen la mácula de la luz azul. Alimentos como las espinacas, brócoli, yema de huevo, contienen omega 3, que ayuda con la calidad de la lágrima y ayuda a prevenir el ojo seco.

La zanahoria y la auyama contienen vitamina A, que es esencial para la visión nocturna. El consumo en exceso de estos alimentos no va a mejorar la visión, sino que mantiene su buen funcionamiento.

Se dice que "los niños de hoy podrían ser los miopes del mañana". ¿Qué está provocando este aumento de la miopía en edades tempranas?

El aumento de la miopía infantil se debe a la falta de exposición a la luz solar y al exceso de "trabajo de cerca" (tabletas y celulares).

La luz natural incrementa la dopamina en la retina, lo que evita que el ojo siga creciendo y la falta de esa luz es una causa física de la miopía.

En un mundo donde las pantallas son inevitables, especialmente en el trabajo y la educación, ¿qué medidas prácticas podemos adoptar para proteger nuestra salud visual a largo plazo?

Para sobrevivir al mundo digital sin dañar la vista: podemos mantener las pantallas a unos 50-60 cm. En los niños, al menos 2 horas al día de actividades al aire libre. En casos seleccionados y con la ayuda del oftalmólogo usar filtros de bloqueo de luz azul u otros en lentes recetados.

También usar lágrimas artificiales si se trabaja en ambientes con aire acondicionado, pero siempre con la orientación del oftalmólogo, quien es el médico que cuida la salud visual de la población.