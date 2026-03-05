Finanzas en pareja: qué hacer cuando no hay acuerdo sobre los gastos del matrimonio

El matrimonio debe ser un equipo con metas comunes, es importante hablar de las finanzas en pareja antes de casarse para evitar futuros conflictos. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Dra. Ana, tuve una conversación con mi novia. Antes de iniciar, le cuento que vivo solo; tengo mi apartamento completamente amueblado, mi vehículo y cubro todos mis gastos personales, incluyendo los del apartamento.

Un día, hablando con ella, le pregunté cómo íbamos a dividir los gastos cuando nos casáramos; incluso le dije que ella hiciera la compra de la comida y que yo me encargaba de todo lo demás.

Su respuesta fue que yo debía asumirla completamente y que en su casa (donde sus padres) no tiene ninguna responsabilidad de cubrir nada, y que si era para asumir responsabilidades, se quedaba allá. Siendo sincero, esa respuesta me decepcionó, ya que se supone que, cuando estemos casados, seríamos un equipo con objetivos y metas.

Otra cosa que me dijo fue que, si mi sueldo no me alcanzaba, debía buscar otro trabajo que ganara más o generar un ingreso extra. ¿Qué me aconseja?

Respuesta

Fue muy oportuno que pudieras hablar este tema con tu novia antes de casarte, para ver en su totalidad cómo ella entiende que se debe manejar este aspecto tan importante en la relación de pareja.

Realmente, a mí me causa mucha pena ver cómo las mujeres piden igualdad de género para muchas cosas, pero entienden que un hombre debe asumir todo, cuando en realidad el matrimonio es para que ambos puedan aportar no solo en lo económico, sino en cada uno de los roles que les corresponderá asumir.

Existen muchos matrimonios en los que la mujer decide quedarse en la casa, pero eso debe ser una decisión consensuada, ya que los gastos y el manejo económico muchas veces deterioran la dinámica, por ser un tema con múltiples aristas.

Creo que debes sopesar si quieres convivir con alguien que no aportará en el crecimiento económico. También entiendo que debes conversar con ella para conocer su parecer sobre cuáles serán sus responsabilidades. Lo que no puedes es casarte sin tener estos puntos claros.