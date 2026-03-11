Blastocystis hominis: ¿parásito que siempre debe tratarse o marcador de disbiosis intestinal?

La percepción científica de Blastocystis hominis ha evolucionado de ser considerado un simple parásito a entenderse como un indicador del equilibrio intestinal. ( SHUTTERSTOCK )

Durante años, el hallazgo de Blastocystis hominis en un examen de heces se interpretó automáticamente como una infección parasitaria que debía erradicarse. Sin embargo, en la última década la visión científica sobre este microorganismo ha cambiado de forma considerable.

Hoy sabemos que su presencia no siempre implica enfermedad, y que en muchos casos puede ser más bien un marcador de alteraciones en el ecosistema intestinal.

Blastocystis es uno de los protozoarios más comunes encontrados en el intestino humano. Estudios epidemiológicos estiman que puede detectarse en hasta el 20–30 % de la población en países industrializados y en más del 50 % en regiones en desarrollo.

A pesar de esta alta prevalencia, muchas personas portadoras no presentan ningún síntoma digestivo, lo que ha generado debate sobre su verdadero papel patológico.

Uno de los puntos clave en esta discusión es la relación entre Blastocystis y la microbiota intestinal. Diversos estudios de secuenciación del microbioma han mostrado que la presencia de este protozoario suele asociarse a cambios en la composición bacteriana del intestino.

Qué es la disbiosis intestinal

En algunos casos se ha observado una mayor diversidad microbiana, lo que inicialmente llevó a algunos investigadores a proponer que podría comportarse como un comensal. Sin embargo, en pacientes con síntomas gastrointestinales —como distensión abdominal, diarrea, síndrome de intestino irritable o dolor abdominal— su presencia suele coincidir con patrones claros de disbiosis.

La disbiosis intestinal se define como una alteración en el equilibrio entre bacterias beneficiosas y potencialmente patógenas dentro del ecosistema intestinal. Este desequilibrio puede modificar la permeabilidad intestinal, activar respuestas inmunológicas locales y favorecer la inflamación de bajo grado.

En ese contexto, Blastocystis podría actuar como un organismo oportunista que prolifera cuando el entorno intestinal se encuentra alterado.

Otro aspecto relevante es que Blastocystis hominis no es una sola entidad biológica. Actualmente se han identificado más de 20 subtipos genéticos distintos, y al menos nueve pueden colonizar al ser humano.

Algunos subtipos parecen comportarse de manera más patogénica que otros, lo que podría explicar por qué algunos pacientes desarrollan síntomas mientras que otros permanecen completamente asintomáticos.

Desde el punto de vista clínico, esto significa que la decisión de tratar o no tratar Blastocystis no debería basarse únicamente en su detección en el laboratorio. La evaluación debe considerar el contexto del paciente: síntomas digestivos, carga parasitaria en el coprológico, coexistencia con otros patógenos intestinales y evidencia de disbiosis.

En pacientes completamente asintomáticos, muchos expertos recomiendan una actitud expectante, ya que la erradicación farmacológica no siempre modifica el curso clínico y el microorganismo puede reaparecer.

Por el contrario, cuando existen síntomas persistentes como diarrea crónica, dolor abdominal o síndrome de intestino irritable, algunos clínicos consideran razonable intentar tratamiento antiparasitario.

No obstante, incluso en estos casos es importante abordar los factores subyacentes que favorecen la disbiosis intestinal: calidad de la dieta, alteraciones en la microbiota, deficiencias nutricionales o antecedentes de infecciones gastrointestinales.

En otras palabras, Blastocystis hominis puede ser menos un enemigo directo y más un indicador de que el ecosistema intestinal no está en equilibrio.

Comprender esta relación entre microorganismo y microbiota permite adoptar un enfoque más racional y personalizado en el manejo de los pacientes, evitando tratamientos innecesarios y enfocándose en restaurar la salud intestinal de forma integral.