Él no quiere una relación, ¿vale la pena intentarlo?

Hay que aprender a retirarse a tiempo si buscas una relación seria (y el otro no) para evitar el sufrimiento emocional. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Dra. Ana, me interesa un hombre que se separó hace cuatro años. Me dijo que lo pasó muy mal y que, al día de hoy, está con abogados para poder ver a su hija.

Está negado a una relación, pero a veces dice que ni él mismo sabe lo que quiere. Tiene una vida social activa y, obviamente, no quiere perder eso.

Quiere conocerme sin compromiso y a mí me gustaría compartir con él, pero ¿cómo lo hago si no quiero sufrir y tampoco quiero perder la oportunidad, ya que me gusta?

Te puede interesar Finanzas en pareja: qué hacer cuando no hay acuerdo sobre los gastos del matrimonio

Respuesta

A esto es a lo que llamo jugar con fuego teniendo la seguridad de que te quemarás al final.

Debes entender que querer entablar un compromiso con alguien que ya te está anunciando que no quiere nada serio es como tirarte al vacío esperando que se abra el paracaídas.

Detente a analizar todo el contexto sin buscar interpretaciones irreales y verás que no es el momento de tener algo con él.

"¡Es que me gusta, Ana!". Sí, pero él no quiere, y eso ya es motivo suficiente para retirarte si no quieres resultar lastimada.

"Aprende a regalar tu ausencia donde no sea valorada tu presencia".

Una relación no funciona solo porque uno de los dos lo desea.