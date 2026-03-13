¿Cuánto debe ser mi patrimonio para que él trabaje para mí?

Ese gran inversionista, Charlie Munger, da una cifra que no es realista para todo el mundo, por lo que he pensado al respecto y quiero plantearte aquí mi punto de vista.

Iniciemos por el principio: hablamos de una cantidad de dinero (sin importar el tipo de inversión que sea) que uno pueda sentir que está valiendo la pena haber reunido. Es lo que llamamos la magia del interés compuesto.

Dicho en mi argot, es cuando mis gallinas ponen suficientes huevos y siento que ha valido la pena esperar sin comérselos, ni haber degustado a la gallina misma.

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La magia del interés compuesto

El interés compuesto es poner el rendimiento de las inversiones a producir... o sea, no comernos lo que ellas producen. Por eso, aquello de los huevos.

El señor Munger dice que a partir de US$100,000 es cuando vale la pena. De ahí la importancia de reunir ese monto para sentir el poder que tiene este concepto.

Pienso que, para una persona como él y otros tantos, es un número visible. No estoy en desacuerdo, de ninguna manera. Pero también creo que otros se desanimarían al sentir este número como inalcanzable. Sé que otro número puede ser igual de poderoso para su situación personal.

–¿Cuál número sugieres, Diego Sosa?

Dos veces tu ingreso anual debería ser ese número.

A ver: con una tasa de retorno de 8%, depende del país y la inversión que hagas, el patrimonio en poco más de 1 año genera lo que ganas en dos meses. Aquí es donde se forja la magia, a partir de ahora comienza a reducirse drásticamente el tiempo para duplicar ese ingreso.

En 7 años tu patrimonio generado por el monto inicial y todos los intereses acumulados, que también están trabajando para ti, ya te dará al año 3 meses de ingresos.

En 4 años más será lo que ganas en 4 meses trabajando. 3 años más tarde 5 meses de ingreso y así en un total de 23 años estarás generando lo que ganas al año. Esto sin haber puesto un centavo más en el monto inicial.

Para algunos 23 años parece mucho. Para los que vivimos ese número más de dos veces sabemos lo rápido que pasan, poniendo a trabajar nuestro capital o no. Hasta Gardel dijo que 20 años no es nada.

Lo importante es reunir nuestro primer batallón lo más rápido posible. Y luego no descuidarnos al invertirlo... la mejor opción para nosotros debe ser siempre, no la de interés más alto, sino la que se amolde a nuestro perfil de inversionista, como explico por extenso en mi libro Arco Iris Financiero.

¿Ya tienes tu primer batallón de soldados creadores de tu autonomía financiera?