El etiquetado frontal de alimentos sigue en el limbo en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Los países que transitan por las vías de un verdadero desarrollo ya disponen del Etiquetado frontal de Advertencia Nutricional (EFAN), que obliga a los fabricantes y procesadores de los alimentos que consume su población, informar a través de etiquetas y logos de lectura fácil y rápida, para que el ciudadano conozca la calidad de los productos que está adquiriendo y su contenido en azúcares, sal, grasas saturadas y grasas Trans.

En la República Dominicana, todavía ese objetivo no se ha podido alcanzar a pesar que el Ministerio de Salud pública en los años 2024 y 2025 ha insistido para que se apruebe su resolución de aplicación de un etiquetado frontal en el país.

Desde el año 2019 la Organización Nacional de Empresas Comerciales (Onpeco), ONGs, Universidades y Sociedades Médicas Especializadas han estado haciendo este reclamo.

Coalición "Dominicana Saludable", una entidad que agrupa a 30 organizaciones enfocadas en velar por la salud, la nutrición y el bienestar de la población en la RD viene celebrando talleres, congresos, mesas redondas y está activa en las redes sociales para mantener vivo el tema, pero los responsables de convertir esos reclamos en ley, siguen ocupados en sus asuntos.

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Avances

Nos enorgullece decir que somos un país que avanza. Pero con tareas tan factibles de realización como el Etiquetado Frontal y que todavía permanece en un limbo, pienso que caminamos sin dirección y por las vías equivocadas. Y de seguir así, caminamos hacia un desarrollo que cada día se nos hará más inaccesible.

Pienso, además, que estamos creciendo en cifras y retrocediendo en decisiones.

Los esfuerzos que se hacen desde organizaciones independientes, las Sociedades médicas especializadas, el CMD e incluso desde el Ministerio de Salud para tener una más fortalecida Salud Pública Nacional, no son valorados, y es que, los llamados a decidir son su principal obstáculo.

La OPS dio a conocer una publicación titulada "Mejores prácticas de etiquetado frontal de productos alimentarios en la región de Las Américas" en la que informa que, las naciones de la región van a la vanguardia lideradas por Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay, Brasil y Ecuador, mientras la República Dominicana sigue ausente.

Y lo seguirá siendo mientras tengamos líderes que no escuchan los más sanos reclamos de sus ciudadanos.

REFERENCIA: "Pese a los avances del Etiquetado Frontal en Las Américas; RD aún espera su aprobación". Por Viannelys Alcántara. Diario Salud. Marzo 13, 2026.