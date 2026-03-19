Los hijos no son un campo de batalla

Obligar a un niño a elegir entre sus padres, en los conflictos de pareja, es una forma de instrumentalización que daña su salud mental. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Buenas, Dra. Ana: corríjame si estoy mal, pero creo y entiendo que uno, como padre, no debe preguntarles a los niños a quién quieren más, si a mami o a papi.

Mi esposo le hace esa pregunta al niño cada vez que estamos enojados, porque sabe que el niño le dará preferencia a él, ya que no lo corrige y lo consiente mucho; en cambio, yo soy la que lo reprende.

Respuesta

Utilizar a nuestros hijos como un medio para dañar o manipular a la pareja siempre será una forma incorrecta de criar y manejar los conflictos.

Esto se conoce como instrumentalización, lo cual daña la salud mental de los pequeños, pues sobre sus hombros recae el tener que asumir y lidiar con diferencias que solamente deberían involucrar a los adultos.

Es decir, un niño se ve expuesto a tomar decisiones sin contar aún con las herramientas que lo ayuden a gestionar el malestar.

Si le agregamos a esto que solo uno de los padres es quien corrige y establece límites, también le estamos enseñando que puede hacer alianza con aquel que es más permisivo, algo que el niño aprovecha, llevándolo a convertir esto, con los años, en una forma de manipular y mentir.

Los hijos jamás deben ser el puente para que dos adultos manejen sus diferencias.

En cuanto a tu esposo, deberás explicarle todo esto y aclararle que ustedes están para cuidar la estabilidad de sus hijos y que, por encima de las diferencias, debe primar su bienestar.

Deben también hablar de los límites, las reglas y la necesidad de trabajar como equipo, siendo coherentes en las dinámicas. Si con esto la situación no mejora, el siguiente paso es acudir a terapia.