Tabaco: industria que endulza la adicción

El tabaco saborizado es una amenaza para el desarrollo cerebral de los adolescentes. ( SHUTTERSTOCK )

Los CDC advierten que los productos saborizados del tabaco, especialmente los cigarrillos electrónicos (vapeo), son altamente atractivos y adictivos para niños y adolescentes.

Dos de cada tres jóvenes usuarios de cigarrillos electrónicos consumen sabores a frutas o menta, que enmascaran el sabor fuerte del tabaco, haciéndolo más atractivo a los jóvenes que pueden llegar a una adicción temprana que altera su desarrollo cerebral y llevarlos al consumo de otras drogas.

Estas son evidencias recogidas dos décadas después de la aparición de la nicotina y el tabaco disfrazados, trampa en la que han caído millones de niños y jóvenes.

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En Denver, Colorado: los votantes de esta ciudad respaldan abrumadoramente la ley que pone fin a la venta de tabaco con sabor.

El Tribunal Supremo de los EE. UU. ratifica la medida de la FDA contra los cigarrillos electrónicos con sabor. Un fallo que representa una victoria para los esfuerzos de proteger a los niños de productos altamente adictivos.

Vietnam aprueba impuestos sobre el tabaco y las bebidas azucaradas en favor de políticas que salvarán vidas y generarán ingresos; y México aprueba una "Ley Integral" histórica que protegerá a 130 millones de personas del humo de segunda mano, que reducirá el consumo de tabaco y salvará vidas.

"Dominicana Saludable", a través de su unidad "Alianza Dominicana Antitabaquismo" (ADAT), tiene años ofreciendo conferencias y talleres, alertando desde diferentes foros para concienciar sobre el tabaquismo y sus graves consecuencias en la salud de los dominicanos.

Y llama una vez más la atención de nuestros líderes y autoridades para que se unan a los países de la región que ya están legislando para alejar a la gente del tabaco, especialmente a niños y jóvenes de la oferta engañosa del tabaco dulce.

"El derecho a respirar aire puro, libre de humo y contaminación, constituye uno de los elementos del contenido esencial del derecho a habitar en un medio ambiente sano, equilibrado y adecuado" (artículo 67 de la Constitución dominicana).

La sociedad nacional en su conjunto, con "Dominicana Saludable", "ADAT" y las "Sociedades Médicas Especializadas" a la cabeza, reclama por un país en el que todos podamos respirar un aire libre de humo y otros contaminantes.

Pedimos, especialmente, a los tres poderes del Estado, hacer cumplir nuestra Constitución prohibiendo de inmediato y sin excusas la comercialización del tabaco con sabores dirigido a dañar el cerebro y la salud integral de nuestros niños y adolescentes. Un crimen que no puede seguir pasando desapercibido.