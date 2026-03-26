Procesar el pasado sin culpas

Una conversación honesta y sin juicios ayuda a comprender la perspectiva materna y a procesar la carga emocional, sin que esto signifique justificar la omisión de protección. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Dra. Ana, yo viví con mi madre y un padrastro por años. Hace poco me enteré de que mami lo encontró un día erecto mientras me brechaba, y lo único que ella hizo fue decirme que nunca estuviera sola en la casa, que me quedara donde mi abuela hasta que ella llegara del trabajo. Cada vez que lo recuerdo, me llega un sentimiento que no puedo definir. Es increíble cómo una mujer enamorada es capaz de quedarse con un hombre que le puede hacer daño a su hija. Aunque le agradezco a Dios que nunca pasó, creo que ella hizo algo para evitar que sucediera, pero debió terminar esa relación.

Respuesta: Lo primero que harás es dejar de colocar el "debió" como el protagonista de la situación, pues eso no hará que las cosas cambien.

En definitiva, es chocante saber que la persona que nos debe cuidar, ante situaciones difíciles, opta por evitar el contacto con alguien que en algún momento puede hacernos daño. Sin embargo, entiendo que debes preguntarle a ella directamente por el manejo que tuvo ante esta situación.

Es importante que no lo hagas juzgando, sino más bien desde una posición de escucha. Claro, debes decirle lo que piensas, sin olvidar que toda persona acciona desde sus posibilidades. Con esto no busco justificar nada; más bien, se trata de quitarle un poco de peso emocional a la información que manejas.