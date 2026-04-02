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| 3 min de lectura

Pornografía y límites en pareja: cuando el problema deja de ser individual

Límites, comunicación y la necesidad de tomar una postura firme ante conductas que impactan la intimidad

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Pornografía y límites en pareja: cuando el problema deja de ser individual
Es necesario adoptar una postura firme y buscar ayuda psicoterapéutica especializada para abordar lo que podría ser una adicción a la pornografía. (SHUTTERSTOCK)

Pregunta: Tengo casi 9 años de matrimonio. El año pasado encontré que mi esposo seguía a mil mujeres por Instagram y Facebook (mujeres que prácticamente se desnudan).

Le comenté que me molestaba y dejó de seguir solo a las de Instagram. Cuando estamos juntos en la calle, me doy cuenta de que se voltea a ver mujeres sin disimular. Y, aparte de todo, mira mucha pornografía.

Ya le he dicho de mil maneras todo eso y lo sigue haciendo. Él me dice que tiene necesidades (acabo de tener a mi bebé hace un mes; en total tenemos 3 hijos). Le respondí que este problema no viene desde hace un mes, sino desde hace meses. Aunque tenemos relaciones, él sigue viendo pornografía.

A mí me molesta muchísimo eso, pero no sé si estoy mal, ya que él me dice que no tiene nada de malo hacerlo. Pero, de verdad, me da hasta asco pensar que, si llegamos a tener relaciones, a lo mejor él está pensando en alguna mujer de esos videos y no en mí.

Respuesta

Ver pornografía puede convertirse en un gran problema, no solo en la dinámica de pareja, sino también en la vida cotidiana de una persona. Fíjate que ya él está en un punto donde oculta y minimiza lo que hace y, además de lo que esto implica en quien la consume, también destruye la intimidad.

Me dices que estás cansada de hablar y nada cambia, pero te digo: las quejas no nos mueven al cambio.

Para esto, es necesario que tomes una posición firme que le demuestre a tu pareja que no estás cómoda; así podrá ver que, si no realiza cambios en su conducta, puede destruir lo que queda entre ustedes.

Es importante aclarar que cualquier tipo de adicción requiere ayuda psicoterapéutica y, en el caso de tu pareja, no sería solo por la pornografía, pues el tema de la cantidad de mujeres que sigue y su comportamiento en la calle también sería importante evaluar.

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Psicóloga, terapeuta sexual, familiar y de pareja, PHD en Sexualidad. Directora del Centro Vida y Familia Ana Simó.