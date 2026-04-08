Multivitamínicos, ¿ahora sí son recomendables?

La evidencia clínica reciente sugiere que el uso diario de multivitamínicos en adultos sanos no reduce el riesgo de mortalidad, cáncer ni enfermedades cardiovasculares. ( SHUTTERSTOCK )

Los multivitamínicos siguen siendo de los suplementos más consumidos del mundo. Se compran con la idea de "cubrir deficiencias", mejorar energía, fortalecer defensas o incluso prevenir enfermedades crónicas.

Pero cuando se revisa la literatura reciente con criterio clínico, el panorama es bastante más sobrio que el marketing: en adultos sanos, los multivitamínicos no han demostrado un beneficio claro en mortalidad, prevención cardiovascular ni prevención general de cáncer.

Una de las publicaciones más comentadas de los últimos años fue un análisis de tres grandes cohortes prospectivas en Estados Unidos, publicado en 2024, con más de 390,000 adultos y seguimiento prolongado.

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Beneficios reales

El hallazgo fue directo: el uso diario de multivitamínicos no se asoció con menor riesgo de muerte por todas las causas, ni por cáncer, ni por enfermedad cardiovascular. Eso no significa que sean inútiles en cualquier contexto, pero sí debilita mucho la idea de que tomarlos a diario "alarga la vida" en población general.

La evidencia reciente no muestra un beneficio claro de los multivitamínicos en mortalidad, prevención cardiovascular o prevención global de cáncer en adultos sanos. Más que una estrategia universal, su utilidad parece limitarse a contextos clínicos específicos, como ingestas insuficientes, riesgo de deficiencia o necesidades aumentadas.

Ahora bien, sería un error irse al extremo opuesto y decir que "no sirven para nada". Los multivitamínicos sí pueden ser útiles cuando se usan con una lógica clínica concreta pues una cosa es suplementar por riesgo nutricional real, y otra muy distinta es indicar por rutina una pastilla "por si acaso".

Uno de los pocos campos donde la evidencia reciente ha generado verdadero interés es la cognición en adultos mayores.

Estudios derivados del programa COSMOS reportaron que la suplementación diaria con multivitamínicos mostró beneficios modestos pero medibles en memoria episódica y cognición global. Es un hallazgo llamativo, sobre todo porque no se ha visto el mismo entusiasmo en otros desenlaces duros.

Aun así, conviene mantener la proporción: estos resultados son prometedores, pero no justifican presentar al multivitamínico como un "protector cerebral" universal.

También hay que recordar que "multivitamínico" no es una categoría uniforme. Las formulaciones varían mucho en dosis, composición y presencia de minerales.

Algunos productos aportan cantidades cercanas o superiores a las recomendaciones diarias, y otros incluyen nutrientes que pueden ser problemáticos en exceso o en determinadas interacciones farmacológicas.

El riesgo cambia cuando se superponen varios suplementos o se añaden fórmulas específicas encima de un multivitamínico base.

La conclusión más sensata es esta: los multivitamínicos no deberían estandarizarse, pero tampoco descartarse por completo.

Su valor depende del paciente, del contexto clínico y del objetivo terapéutico. En nutrición, la mejor estrategia sigue siendo la menos espectacular: evaluar dieta, detectar déficits reales, individualizar y corregir lo que verdaderamente falta.

Lo demás, muchas veces, es más tranquilidad comercial que medicina basada en evidencia.