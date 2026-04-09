Dudas en la relación y falta de confianza

Priorizar la comunicación y el bienestar emocional permite reducir la desconfianza y transformar el malestar en espacios de seguridad y paz compartida. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Dra. Simó, le cuento que un día fuimos al supermercado en el carro de mi novia y me di cuenta de que llevaba un bulto de viaje pequeño con lo siguiente:

una toalla, un lubricante de diferentes sabores, control de pH vaginal, babydoll, cremas, perfumes, jabón íntimo, aceites, condones, cepillo, gorro de ducha, toallas sanitarias y juguetes.

Le pregunté qué hacía con ese bulto tan equipado para "el sexo", cuando en nuestra intimidad suele ser fría, con cero iniciativa, y nunca en estos años ha usado nada de eso. Su respuesta fue: "eso no es nada, la mujer tiene que estar siempre preparada".

Yo le dije: "¿Preparada para quién o para qué?", y me contestó: "Para ti".

Esto me genera dudas y desconfianza. Siento que una mujer con un bulto así, tan preparado, parece una "prepago", porque aún conmigo no ha usado un babydoll de esos ni nada de lo que lleva. Quiero entender si mi percepción es correcta, sí o no.

Te puede interesar Pornografía y límites en pareja: cuando el problema deja de ser individual

Respuesta

Estás en todo tu derecho de sentirte mal y entender que ese bultico no está preparado para disfrutarlo contigo. Realmente, estar con alguien que nos causa desconfianza no es saludable.

Lo que te recomiendo es hablar con ella, decirle cómo te sientes y lo que piensas.

Si tu novia desea arreglar la situación, te escuchará y buscará la forma de que te sientas confiado de nuevo, aunque es frecuente ponerse a la defensiva y querer imponer una forma de aceptar las cosas que, al final, solo distancia a la pareja.

Toda relación que quiere avanzar debe crear espacios de seguridad donde ambos sientan paz.